Banco Santander se asocia con Envision para apoyar la gigafactoría de Navalmoral

Banco Santander ha llegado a un acuerdo con el grupo Envision, impulsor de la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata, ... para apoyar distintos proyectos de esta compañía. Entre ellos está la planta que el grupo chino pretende desarrollar en Extremadura.

Con esta alianza, Santander se compromete a prestar servicios de banca comercial, corporativa y de inversión a las empresas del grupo en relación a proyectos vinculados a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Además de la gigafactoría de Navalmoral destinada a la producción de baterías para vehículos eléctricos, el banco apoyará «parques industriales neutros en carbono alrededor del mundo (...) sistemas de generación y almacenamiento de energías renovables, planta de hidrógeno verde y otros sectores», según ha anunciado Santander a través de una nota de prensa.

El objetivo es que la planta extremeña esté plenamente operativa en 2025

El objetivo global del acuerdo es reducir de forma conjunta las emisiones de gases de efecto invernadero y acelerar la transición global hacia una economía neutra en carbono. «La asociación con Envision es un gran ejemplo de cómo la cooperación intersectorial puede generar sinergias que nos permitirán apoyar aún más a nuestros clientes y comunidades en la transición hacia una economía neutra en carbono y ayudar a las personas y las empresas a prosperar de forma sostenible», ha destacado José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander.

En esa línea, la entidad bancaria colaborará con Envision Digital, la unidad Net Zero y de Inteligencia Artificial de las Cosas (AIoT, en sus siglas en inglés), para explorar la aplicación de la tecnología Net Zero de Envision a los clientes de Santander, con el fin de impulsar la transición energética en todos los sectores y reducir las emisiones globales financiadas por Santander. «Como socio global de tecnología Net Zero, Envision pretende resolver los retos por un futuro sostenible», ha señalado Lei Zhang, fundador y consejero delegado de las empresas del Grupo Envision, tras la firma del acuerdo.

Envision Digital también se asociará con Santander para supervisar y seguir mejorando la eficiencia energética de la sede central del grupo, que ya es neutra en carbono desde 2020. «La visión de Banco Santander para reducir las emisiones de carbono, no solo en España sino en toda su cartera global, es realmente inspiradora. Juntos con Banco Santander, podemos ayudar a empresas de diferentes sectores y acelerar el paso hacia un futuro neutro en carbono«, ha concluido Zhang.

Proyecto extremeño en números

La gigafactoría de baterías de litio que Envision proyecta en Navalmoral de la Mata forma parte del proyecto Venergy+, que el grupo chino lidera junto a Acciona Energía.

El objetivo es que la planta esté plenamente operativa en 2025. Se construirá en el polígono industrial ExpacioNavalmoral, del que ocupará 200 hectáreas. Supondrá un inversión de unos 2.500 millones de euros y pretende crear 3.000 empleos directos y llegar a los 12.000 indirectos.