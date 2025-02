«Ayuso quiere los beneficios de Almaraz, pero que los residuos y el peligro nuclear los gestionen otros»

R.H. Viernes, 21 de febrero 2025, 11:40 Comenta Compartir

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado este viernes contraria a la cumbre María Guardiola-Isabel Díaz Ayuso en Mérida para tratar Almaraz y la conexión en tren por Alta Velocidad entre Extremadura y Madrid, entre otros temas.

De Miguel tilda de perjudicial este encuentro, «ya que la señora Ayuso quiere que Almaraz siga operando para que las grandes eléctricas, dueñas de la central, sigan pagando impuestos en Madrid, pero aquí nos dejan migajas», ha apuntado.

«Claro que Ayuso quiere que los beneficios de Almaraz continúen en la Comunidad de Madrid, pero que los residuos los almacenemos otros y que las amenazas y peligros de la nuclear los tengamos otros territorios», ha aseverado de Miguel.

La líder de Unidas por Extremadura ha recordado además que cuando se le ha preguntado a la presidenta de Madrid en qué lugar de su comunidad instalaría una central nuclear, «ella ha dicho que eso ahora no toca». «Claro que no toca -ha dicho De Miguel- porque ella lo que pretende es que la tengamos otros, pero que los beneficios fiscales de estas empresas, que no dejan aquí, se queden en Madrid», ha insistido.

Tasa Enresa

Además, De Miguel ha cuestionado la propuesta de alargar la vida de la Central Nuclear de Almaraz del PP, ya que considera que esa propuesta generará que «se asuma desde las arcas públicas la gestión de los residuos nucleares».

«Decir que las eléctricas no tienen que pagar la tasa Enresa, que son 20.000 millones de euros, es decir que quien lo tiene que pagar es el Estado o la propia comunidad», ha asegurado, quien ha insistido en que quien tiene que pagar por gestionar esos residuos nucleares son las empresas que durante décadas han hecho beneficios con ellos.

Cumbre Extremadura-Madrid

Las presidentas María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso encabezarán las respectivas delegaciones, que se darán cita el 24 y 25 de febrero en Extremadura, donde el gobierno de la Junta de Extremadura y el gobierno de la Comunidad de Madrid han anunciado la celebración del Encuentro de Colaboración Institucional Extremadura-Madrid. Según recoge la Junta en nota de prensa, se abordarán medidas de alcance social, económico y cultural en beneficio de los ciudadanos de ambas comunidades autónomas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desplazará a la capital extremeña acompañada de parte del Consejo de Gobierno; concretamente, los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García; Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert; Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo; y Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

Además de las reuniones entre las presidentas, por parte de la Junta de Extremadura, mantendrán encuentros con la delegación madrileña el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista; la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría; y el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín.