Una avería de Vodafone deja sin servicio a varios puntos de Extremadura

J.M. Solo de Zaldívar Jueves, 14 de agosto 2025, 10:11 | Actualizado 11:04h. Comenta Compartir

A través de sus redes sociales, Vodafone España ha informado a sus clientes que se encuentran resolviendo una incidencia que ha dejado a varios puntos de Extremadura sin datos móviles, impidiendo por lo tanto su conexión a Internet. En torno a las 7 de la mañana, muchos usuarios se levantaban de la cama camino al trabajo y se encontraban sin conexión. Muchos de ellos lo reportaron a través de redes sociales y ha sido la cuenta oficial de la empresa la que ha salido a confirmarlo.

@chemabjz Buenos días Chema, tenemos localizada una incidencia de carácter general en la zona. Ya tenemos a nuestros técnicos trabajando en ella para solventarla lo antes posible, un saludo. — Vodafone España (@vodafone_es) August 14, 2025

Un corte de red ha dejado sin servicio a varias antenas de Badajoz y Cáceres. Vodafone pide comprensión y aseguran que ya trabajan para solucionarlo lo antes posible.

