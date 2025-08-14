HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una avería de Vodafone deja sin servicio a varios puntos de Extremadura

Los clientes extremeños de esta compañía se han levantado en el día de hoy con problemas de conexión de datos

J.M. Solo de Zaldívar

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:11

A través de sus redes sociales, Vodafone España ha informado a sus clientes que se encuentran resolviendo una incidencia que ha dejado a varios puntos de Extremadura sin datos móviles, impidiendo por lo tanto su conexión a Internet. En torno a las 7 de la mañana, muchos usuarios se levantaban de la cama camino al trabajo y se encontraban sin conexión. Muchos de ellos lo reportaron a través de redes sociales y ha sido la cuenta oficial de la empresa la que ha salido a confirmarlo.

Un corte de red ha dejado sin servicio a varias antenas de Badajoz y Cáceres. Vodafone pide comprensión y aseguran que ya trabajan para solucionarlo lo antes posible.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

