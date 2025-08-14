HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Se cae la web de la Junta de Extremadura y del DOE

Un problema con el Centro de Procesamiento de Datos deja la web del gobierno regional sin servicio

J.M. Solo de Zaldívar

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:03

La web de la Junta de Extremadura y la del DOE, gestionada también por la misma institución, se encuentran fuera de servicio. En la mañana del jueves 14 de agosto, ambas páginas no se encuentran operativas. Según han informado a HOY fuentes de la Junta de Extremadura, se debe a un problema con el Centro de Procesamiento de Datos (CPD), también conocido como Data Center. Este edificio o instalación está diseñado para albergar sistemas informáticos y equipos de telecomunicacones, que se encargan de almacenar, gestionar y procesar grandes cantidades de datos de manera segura y eficiente. Por el momento se desconoce cuanto tiempo estará fuera de servicio.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

