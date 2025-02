Una avería en la vía a la altura de Aljucén provoca retrasos en trenes de más de 40 minutos

Tania Agúndez Badajoz Viernes, 7 de julio 2023, 10:36 | Actualizado 12:49h. Comenta Compartir

Una avería registrada en la mañana de este viernes en las vías de ferrocarril a la altura de la localidad pacense de Aljucén ha provocado retrasos en varios trenes extremeños. Debido a esta incidencia, estos servicios han estado detenidos si poder continuar su marcha. Según explican algunos usuarios, algunos convoys han estado parados incluso una vez que habían iniciado la marcha, «en mitad del campo», han indicado.

Este problema en la infraestructura se ha producido a primera hora de la mañana y, según informan desde Renfe, ha afectado a cuatro trenes. Se trata del Alvia 197 que conecta Badajoz con Madrid (este viernes iba con 217 viajeros) así como los Media Distacia Badajoz-Alcázar de San Juan, Plasencia-Sevilla y Cabeza del Buey-Badajoz. Todos han acumulado más de 40 minutos de retraso por esta incidencia. «Los viajeros han sido informados de este contratiempo», manifiestan desde Renfe.

La avería se ha localizado en las instalaciones de seguridad de Adif ubicadas en Aljucén y se ha derivado de las obras que se están llevando en la vía, que se realizan durante la noche cuando no hay servicios con el objetivo de no afectar a la circulación. Según especifican fuentes de la compañía, han sido los operarios de la empresa que desarrolla los trabajos en esa zona los que han detectado la avería de señalización sobre las 7 horas. Ellos mismos han intentado solucionarla, pero finalmente no han podido.

Una vez que los trenes comenzaron a circular por ese punto, en torno a las 8 de la mañana, tuvieron que hacerlo mediante otro sistema de control de circulación «igual de seguro pero que no es tan rápido», puntualizan desde Adif. De ahí que se hayan originado retrasos.

En torno a las 9.30 horas la incidencia se había solventado y había comenzado a normalizarse la circulación ferroviaria.

Hay que recordar que la línea de ferrocarril de Extremadura es de vía única, por lo que los trenes deben ir esperando a que pase el convoy que marcha en sentido contrario, lo que puede ampliar el tiempo de demora de los servicios o se pueden ver afectados por los cruces con otros trenes que circulan por la misma plataforma.

En el caso contrario, también puede ocurrir que los trenes acaben recuperando tiempo durante el trayecto y no haya finalmente demora o sea más leve.

De cualquier manera, de acuerdo con el compromiso de puntualidad de Renfe, los viajeros que se vean afectados por retrasos pueden solicitar la indemnización a la que tienen derecho según el tiempo de retraso en la llegada.

Así, los pasajeros del Alvia tienen derecho a una devolución del 50% si el retraso superior a 30 minuto y al 100% del precio del billete si es superior a una hora.

En el caso de los trenes Media Distancia, se reintegra el 25% del precio del billete si la demora es superior a 15 minutos, si el retraso es superior a 30 minutos se devuelve el 50% y si es superior a una hora se devuelve el 100% del billete.

Otras incidencias

Esta semana se han producido varias incidencias en el tren de Extremadura.

El pasado sábado 1 de julio el tren Badajoz-Puertollano de las 14.30 horas salía con retraso de la estación pacense al verse obligados los viajeros a cambiar de convoy por otra incidencia.

Un día después, el domingo, se registraba otro problema de climatización en el Alvia Madrid-Badajoz con salida a las 16.30 horas.

