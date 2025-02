«Los autónomos necesitamos ayudas para parar los efectos de la inflación»

Es la correa de transmisión entre los autónomos extremeños y los políticos, y ahora mismo le preocupa que tras una pandemia que ha debilitado tantos negocios y la incertidumbre actual unida a la inflación, todo ello termine arruinando a muchos de estos trabajadores que han ... de responder con su patrimonio cuando vienen mal dadas.

Candelaria Carrera (Zafra, 1974) es abogada con despacho en Badajoz. En 2005 empezó como asesora jurídica de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) y un año después su presidente, Lorenzo Amor, le propuso ser secretaria general en Extremadura hasta que en 2009 se convirtió en presidenta. En 2011 el Gobierno de Monago la integró como independiente al frente de la Dirección General de Actividad Emprendedora hasta 2015, cuando regresó a su bufete.

En 2020 se reenganchó a ATA Extremadura como secretaria general y en la asamblea que concluyó el 8 de junio encabezó la única candidatura para volver a presidir esta organización que representa a un colectivo cuya situación conoce bien: «Hay 81.457 autónomos en Extremadura y el 46% pertenecen, por este orden, al comercio, la agricultura, la construcción, la hostelería y el transporte. Del total, 27.183 son mujeres, que son las que más mantienen la afiliación cuando la situación empeora, las que más resisten».

–En sus más de diez años al frente de una organización de autónomos, ¿qué ha cambiado para ellos?

–Muchísimas cosas. Cuando empecé en esto cobrábamos la incapacidad temporal el día 16, no se nos reconocía el accidente de trabajo, no existía la figura del autónomo económicamente dependiente, no se tenía en cuenta la situación a las autónomas cuando éramos madres y ni soñábamos con tener paro. Y gracias a organizaciones como ATA se consiguió la Ley del Estatuto del trabajo autónomo y la Ley Orgánica de Igualdad que cambiaron muchas cosas. Todo eso es porque las organizaciones han trasladado los problemas reales de un colectivo que genera muchísima riqueza y empleo.

–¿De qué se quejan ahora los autónomos?

–Por la pandemia dejamos de tener clientes y por tanto ingresos, pero teníamos que afrontar todas las obligaciones. Hemos gastado nuestros ahorros y nos hemos endeudado a pesar de haber concurrido a unas ayudas públicas que o eran de poca cuantía o llegaban tarde, además de cargarnos de burocracia. Primero el teletrabajo fue un tsunami porque había deficiencias enormes en digitalización y luego tuvimos que acondicionar los negocios como espacios seguros. Y ahora encima llega la resaca de la covid con la guerra en Ucrania y la subida de la electricidad. Según un barómetro nuestro, el 66% aún no ha recuperado lo perdido por la pandemia. Nos quejamos con razón.

–¿La incertidumbre actual ha reordenado la lista de prioridades de los autónomos?

–Las reivindicaciones son las mismas, pero sí necesitamos, sobre todo, paliar los efectos de la inflación porque esto se traslada a la ciudadanía. Hacen falta ayudas coyunturales para amortiguar la subida en costes de producción.

–¿Son receptivos los políticos?

–Estamos empezando a solicitar esas ayudas, pero otro problema es el de la reforma de la cotización del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), sobre la que estamos en plena negociación. No queremos que sea por tramos porque si a 1,2 millones se les reduce la cotización 600 euros al año, otros, todos los que ingresen 1.700 euros al mes, pagarán 900 euros más. Suena absurdo que tengamos que soportar una subida de las cotizaciones con la actual inflación.

«Dos de cada tres autónomos no han recuperado lo que han perdido durante la pandemia» Candelaria Carrera Presidenta de ATA Extremadura

–¿Qué tal es la relación con la Junta de Extremadura?

–Fluida. Hay reuniones periódicas con la consejera de Educación y Empleo y con el Sexpe porque hay ayudas beneficiosas, pero no llegan porque no se conocen. Hay margen para atender a los autónomos también desde Extremadura, no solo desde el Gobierno central, por eso siempre estamos reivindicando.

–¿Los cuatro años que usted pasó en política hicieron que viera las cosas de otro modo?

–Conocer el panorama por dentro y por fuera te da conocimiento y perspectiva. Es cierto que la Administración tiene recursos limitados, pero también comprobé que si hay equipos preparados y concienciados se pueden hacer muchas cosas. La agilización de trámites no implica dinero y revisar impuestos puede repercutir a favor en la economía de la región.

–¿Qué impuestos tocaría usted?

–El tramo autonómico del IRPF. Hay fiscalistas expertos que lo ven viable y equilibraría muchas desigualdades en Extremadura.

–Como directora general usted diseñó el Plan de Empleo Autónomo de Extremadura, ¿cree que funciona hoy?

–Está en vigor, ha tenido modificaciones y se va prorrogando, ahora hasta 2023. Tiene medidas que nos ayudan desde que iniciamos la actividad hasta que nos jubilamos y también para contrataciones. No existe un marco parecido en toda España. Debe haber gente que conozca la situación dentro de la administración, pero no para hacer carrera política sino para gestionar lo mejor posible.

–La pandemia ha potenciado la teleadministración, ¿qué opina?

–Que los autónomos tenemos unas carencias enormes en digitalización y sin estar preparados no podemos interactuar con la administración y eso es una traba.

–¿Ha supuesto un paso atrás?

–No un paso atrás, pero se ha impuesto sin nosotros tener herramientas. Viene mucho dinero para esta cuestión y hay que invertirlo en formación adaptada a necesidades y horarios, pues no tenemos mucho tiempo, e implementación de herramientas tecnológicas para los negocios.

–Es usted coordinadora del Área de la Mujer en la junta directiva nacional de ATA. En la directiva de la patronal extremeña hay 23 miembros y 6 son mujeres, ¿qué le parece?

–Creo que se pierde talento y una incorporación de modelos de gestión que están resultando muy eficaces. La junta directiva de ATA Extremadura son cuatro mujeres y un hombre.

–¿Es partidaria de la discriminación positiva?

–Sí. hasta que consigamos una igualdad real y efectiva necesitamos esas cuotas para llegar.

–Usted ha comentado en un foro reciente que cuando una mujer iniciaba un proyecto partía con desventaja, ¿por qué?

– Tiene un 50% menos del capital inicial. Se debe en primer lugar a que se siguen manteniendo estereotipos de género en la concesión de préstamos. También porque nos falta cultura emprendedora y arriesgamos menos.

–ATA tiene presencia en la CEOE desde enero de 2019. En la patronal extremeña hay múltiples conflictos internos y de hecho ha surgido una patronal alternativa, ¿cómo termina afectando al empresario?

–Nos perjudica a todos. Hay que hacer un esfuerzo para que todo el empresariado extremeño esté unido. La división no sirve para nada, debe haber una sola organización que sea fuerte y representativa.