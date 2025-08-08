La asociación vecinal de Proserpina presenta su semana de actos festivos

Los vecinos de 'La Charca' presentan su semana festiva. La asociación vecinal de Proserpina ha desgranado ha desgranado un amplio programa ... de actividades entre las que se encuentran campeonatos de ajedrez, dominó, parchís, cuatrola y petanca y, como novedad, una observación de estrellas coincidiendo con las Lágrimas de San Lorenzo desde el mirador del Museo del Agua. Será el próximo martes. A las 23 horas.

Las fiestas de agosto de Proserpina se celebrarán desde el próximo lunes, día 11, y hasta el domingo 17. El lunes y el martes habrá torneos de ajedrez, dominó, parchís, cuatrola y petancia a partir de las siete de la tarde en el Museo del Agua. El miércoles, a partir de las siete y media, se prevé un taller para niños de elaboración de instrumentos musicales a partir de materiales reciclado. Ese día, a las diez de la noche, Felipe González, delegado de Turismo, es el elegido para dar el pregón de esta fiestas de vecinos que residen junto al embalse de Proserpina. Media hora después habrá un karaoke.

El jueves se abre la Cantina de Sanguino y las atracciones para los niños. A las diez de la noche pondrá música DJ Salguero. El viernes, desde las siete de la tarde, está previsto una ruta en kayak por el embalse, piragua y paddle surg, desde la caseta de Cruz Roja. A las ocho habrá una misa y procesión de Nuestra Señora de la Milagrosa, patrona de la urbanización de Proserpina.

Para el sábado y el domingo se acumulan actividades. Ruta en bicicleta, gymkana infantil, concurso de tortilla de patatas y empanadas, fiesta de la espuma, degustación de paella, espectáculo de dragg queen y actuación de baile flamenco son algunas de ellas. Además, para el sábado está prevista la entrega de la distanción a Fernando Delgado Rodríguez, uno de los cronistas de Mérida, de 'Charquero de Honor' de este año. Será a las diez de la noche.

Se le reconoce a Delgado «su defensa y aportación a Proserpina, siempre desde su voz y desde donde ha podido defenderla», ha destacado la presidenta asociación vecinal, Catalina Segura. La presidenta del colectivo vecinal ha agradecido el esfuerzo municipal con las barriadas emeritenses.

Mientras, la delegada municipal Catalina Alarcón ha dado la enhorabuena a la asociación «por el gran programa elaborado y desarrollado» al tiempo que ha destacado que con esta semana cultural «se pone el broche final a todas las semanas culturales que se han ido desarrollando en las diferentes zonas y barriadas de nuestra ciudad. a lo largo de los últimos meses».

Ha vuelto incidir Alarcón en el apoyo del Ayuntamiento «acompañando a las asociaciones vecinales e incrementando la subvención para el desarrollo de estas semanas culturales. La hemos elevado a 1.500 euros pero no solo apoyamos con esta subvención, sino que también con toda la infraestructura necesaria para el buen desarrollo de estas semanas culturales, de estas fiestas».