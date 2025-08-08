HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La concejala Alarcón con miembros de la directiva de la asociación vecinal de Proserpina y el programa de actividades de su semana festiva. HOY
Mérida

La asociación vecinal de Proserpina presenta su semana de actos festivos

Designa a uno de los cronistas de la ciudad, Fernando Delgado, como 'Charquero de Honor'

R. H.

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:14

Los vecinos de 'La Charca' presentan su semana festiva. La asociación vecinal de Proserpina ha desgranado ha desgranado un amplio programa ... de actividades entre las que se encuentran campeonatos de ajedrez, dominó, parchís, cuatrola y petanca y, como novedad, una observación de estrellas coincidiendo con las Lágrimas de San Lorenzo desde el mirador del Museo del Agua. Será el próximo martes. A las 23 horas.

