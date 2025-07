La Asamblea pide a la Junta que cree más plazas públicas y gratis para alumnos de 0 a 3 años

Más plazas públicas y gratuitas para que los menores extremeños de 0 a 3 años tengan derecho a una escolarización temprana ... residan donde residan. Es la propuesta de impulso que el PSOE ha logrado sacar adelante en el pleno de este jueves gracias al respaldo de los cuatro diputados de Unidas por Extremadura y la abstención de los cinco de Vox, porque el PP ha votado en contra.

«Apostamos por un modelo educativo basado en la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social para que de verdad el derecho a la educación sea real y efectivo», ha expuesto la diputada Ana Fernández, encargada de defender la propuesta del PSOE.

Para ello los socialistas defienden la necesidad de que la Junta amplíe el número de plazas públicas y gratuitas «frente a su política de cheques», ha reclamado la diputada socialista al PP, «porque así se garantiza el derecho a la educación se resida donde se resida y la libertad de elección». Ana Fernández ha recordado de nuevo hoy al Gobierno regional que «la elección solo es posible si hay dos opciones y sin plazas públicas y gratuitas muchas familias no pueden elegir».

La diputada ha puesto el ejemplo de una familia pacense que no tiene plaza en un centro público y a la que la matrícula para su bebé le cuesta 300 euros al mes en una escuela privada. El cheque que da la Junta es de 200 euros, «pero no se paga mes a mes, las familias tienen que adelantar el dinero y hay familias que no se pueden desprender de 300 euros al mes con los ingresos que tienen». Por eso ha reiterado la necesidad de que se apueste por la educación temprana en plazas públicas y gratuitas. «Cuando no hay opción, son las mujeres las que renuncian a su carrera profesional para atender a sus hijos», ha recordado también.

Unidas por Extremadura se ha sumado a la propuesta del PSOE en favor de la conciliación y la igualdad de oportunidades para todos los alumnos independientemente del lugar de residencia y como fórmula para hacer frente a la despoblación. En la zona rural, ha explica el diputado Joaquín Macías, los cheques sirven de poco si no hay escuelas a las que optar «y si no hay servicios, la gente se termina marchando».

El PP ha reiterado que continuará manteniendo los cheques, que sí permiten la libre elección de modelo educativo y centro, y que se ampliarán las plazas públicas donde sea preciso, tras recordar también que hay 375 centros infantiles en la región para 388 municipios y que de ellos solo 51 son privados.

Vox ha refrendado la política educativa de la Junta de Extremadura, pero la abstención de sus cinco diputados ha permitido al PSOE finalmente sacar adelante su propuesta.

Asistente personal

Por unanimidad han logrado aprobar los socialistas la segunda propuesta que han llevado al pleno de este jueves, para que la región desarrolle la figura del asistente personal para personas con dependencia o discapacidad.

Se trata de una figura que viene recogida en la Ley de Dependencia de 2026 pero que casi 20 años después sigue sin desarrollarse. La diputada Nayara Basilio ha defendido que es momento de hacerlo. «No es una ayuda técnica más, hablamos de un profesional cualificado que se ajusta a las necesidades de cada persona para fomentar su autonomía e inclusión real en la sociedad».

La diputada socialista ha insistido en que en materia de cuidados no se trata de aumentar las prestaciones, sino el enfoque. «No se trata de qué apoyos damos a una persona con dependencia o discapacidad, sino de lo que la persona puede hacer con los apoyos adecuados». Por eso ha pedido que, como ocurre con buena parte de las iniciativas que se aprueban en la Asamblea, «esta no quede en saco roto».