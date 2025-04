«Las áreas protegidas tienen el triple de riesgo de sufrir megaincendios forestales»

«Es tres veces más probable tener un Gran Incendio Forestal (se llama así a los que queman más de 500 hectáreas) en una zona ... protegida que en una sin protección». Lo dijo este miércoles en Cáceres Víctor Resco, profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida, durante la jornada sobre incendios forestales organizada por la Fundación Felipe González y la Junta de Extremadura. 'Megaincendios: entre el caos y la oportunidad' se titulaba la cita, en la que participaron como ponentes el expresidente del Gobierno y el presidente de la Junta, y a la que asistió como público Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

«Proteger un ecosistema lo convierte en más inflamable, y por tanto en menos protegido», afirmó el experto catalán, que citó como fuente principal de estos datos un estudio del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla La Mancha, publicado el pasado enero. Esa investigación afirma que «las áreas protegidas del centro-oeste español tienen el mayor riesgo de sufrir incendios muy grandes«. Y uno de los motivos que las hace »más peligrosas es el cese en ellas de las prácticas tradicionales«, añade el trabajo de Gonzalo Arellano, Itziar Urbieta y José M. Moreno. Llegan a estas conclusiones tras analizar todos los incendios forestales ocurridos entre los años 2001 y 2015 en la provincia de Cáceres, Madrid, Castilla La Mancha y tres provincias castellano-leonesas (Segovia, Salamanca y Ávila, estas dos últimas lindantes con Extremadura).

«En el año 2006, solo el 3% de la superficie quemada en España estaba protegida, y en 2022, ese porcentaje fue del 46%», detalló Víctor Resco, que compartió mesa redonda con Felipe González, Begoña García Bernal (consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio) y Francisco Castañares, presidente de AEEFOR (Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medioambiente). Este último afirmó que «el 86% de la superficie quemada en la región el año pasado por Grandes Incendios Forestales era suelo protegido de la red Natura 2000». Hay que recordar que hubo tres siniestros de este tipo el pasado verano, localizados en Las Hurdes, Monfragüe y Sierra de Gata.

Ampliar Felipe González protagonizó la primera de las dos mesas redondas junto al presidente extremeño. Jorge Rey

Con estos datos en la mano, «uno, si fuera Naturaleza, tendría derecho a decir: 'Por favor, no me proteja. Porque esa protección me va a llevar por delante'», apuntó a título ilustrativo Felipe González. El expresidente del Gobierno, que pasa buena parte del año en su finca de Guadalupe, comenzó hablando de la denominada 'Paradoja de la extinción', que plantea que nunca hubo tantos medios para apagar fuegos y sin embargo, los incendios más devastadores no dejan de aumentar. Es una clave que los expertos en la materia vienen refiriendo en los últimos años.

«Hay que cambiar las políticas»

«Hay que cambiar las políticas públicas en materia de incendios, y poner el foco en la prevención y no en la extinción», planteó el expresidente, que lamentó que la Unión Europea vaya en la dirección contraria, «multiplicando por cuatro las partidas para extinción y por cero para prevención». «Voy a decir una barbaridad -añadió González-: Esto se solucionará cuando en la Selva Negra alemana tenga los mismos problemas que en la Sierra de la Culebra zamorana, y eso va a empezar a pasar en diez años».

«La mayor parte de la superficie forestal de España es privada, por eso es tan importante la colaboración público-privada en esta materia», abundó el histórico socialista. «Pero la administración -siguió- no tiene medios para limpiar tantas hectáreas, por eso es importante que ese suelo sea rentable, porque eso supondrá un aliciente para su propietario, que así se implicará también en su protección».

En esta línea, Guillermo Fernández Vara apuntó lo difícil que le resulta a la Junta proteger un paisaje tan extenso. El presidente del Gobierno regional protagonizó la primera de las dos mesas redondas junto a González, con el que discrepó en algunos puntos y coincidió en otros, como la crítica a la UE. «Aún tiene una cultura de solucionar los problemas puntuales, cuando ocurren, en vez de ir a la raíz del asunto y diseñar soluciones a medio y largo plazo», argumentó el dirigente regional, que afirmó que este tipo de planteamientos ayudan a explicar por qué «la UE siga siendo no un el equivalente a un Estado sino la suma de 27 países».

La cuestión de la titularidad del paisaje centró la intervención de Begoña García Bernal, que aportó una cifra ilustrativa. «En Extremadura tenemos 1,2 millones de hectáreas con riesgo alto de incendios, y solo el 15% de ellas son públicas». «Y en el norte extremeño -la zona más expuesta de la región porque concentra las masas forestales más grandes y valiosas-, se da además otro problema, y es que domina un modelo basado en el minifundio, que hace que ni siquiera sepamos quiénes son los dueños de muchas parcelas».

Para enfrentar esta situación, la Junta ha cambiado la normativa, de manera que ya puede entrar en esos terrenos privados que llevan años e incluso décadas sin que nadie los cuide. En esos montes abandonados, «el combustible del que se alimentan los incendios crece a un ritmo de entre dos y cuatro toneladas por hectárea y año», estimó Castañares, que aportó otro dato: «En el incendio de Pedrogão Grande (Portugal, ocurrido en el año 2017 y en el que murieron 64 personas), el fuego corrió a una velocidad de 8.000 hectáreas por hora». «A ese ritmo -abundó-, Monfragüe ardería en dos horas y cuarto, Las Hurdes enteras en cinco horas, y Las Villuercas en medio día». «Esto -ha advertido el presidente de AEEFOR- ya ha pasado, y puede volver a ocurrir en cualquier momento».