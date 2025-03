Archivan la causa contra siete detenidos en La Vera: confundieron marihuana con cáñamo industrial

Hace justo tres años que la Guardia Civil detuvo a siete personas en Villanueva de la Vera en el marco de una operación antidroga en Ávila ... : dos empresarios y cinco agricultores. Ahora, la titular del juzgado que ha instruido la causa ha decretado su archivo.

«Pero tres años después nosotros no hemos podido recuperar las pérdidas que nos supuso esa mala praxis policial», afirma Abraham García, uno de los dos empresarios detenidos en esa operación. «Llevamos tres años tratando de restaurar nuestra imagen, el daño que se nos ha hecho a nosotros y a los agricultores ha sido terrible».

Según informó entonces la Benemérita, fueron siete los detenidos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, cultivo y elaboración de droga y asociación ilícita. Empresarios y agricultores que pertenecían a un entramado empresarial dedicado al cultivo de marihuana ilegal que operaba en España y Suiza, y cuya detención fue posible tras meses de investigación.

La Guardia Civil explicó, en el comunicado con el que en diciembre de 2021 dio a conocer las detenciones, que la operación había comenzado en agosto con una inspección en dos explotaciones agrícolas de la localidad de Candeleda (Ávila) para verificar que el cultivo ubicado en ellas era de cáñamo industrial.

El resultado del análisis del producto superó el porcentaje de THC, el principal constituyente psicoactivo del cannabis, que debía contener. Por ello, la Guardia Civil decidió seguir investigando y, a mediados de octubre de 2021, intervino un vehículo pesado en la localidad de Navalcarnero (Madrid), «en cuyo interior se hallaba una tonelada de cáñamo de cannabis sátiva que no cumplía con los requisitos establecidos, con lo que se detuvo a su conductor y se descubrió que la mercancía procedía de una de las explotaciones de Candeleda».

Con la correspondiente autorización judicial, se precintaron las plantaciones, de las que una parte se encontraban preparadas para su envío y la otra parte en fase de secado. Se detuvo a siete personas, de las que cinco eran los agricultores, y los otros dos eran los propietarios de la empresa Veraseed de Villanueva de la Vera, que trabajaba con explotaciones sitas fundamentalmente en la comarca extremeña y con algunas de Candeleda, como «intermediaria que daba asesoramiento para su cultivo y gestionaba la venta de las plantaciones».

Nuevos análisis

La titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Arenas de San Pedro (Ávila), tras la investigación pertinente, ha decidido «el sobreseimiento provisional de la causa, procediéndose al archivo de las actuaciones». Según explica, «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, considerando que las plantaciones que realizaban los investigados eran destinadas a cáñamo industrial. En los exámenes realizados por el Área de Sanidad de Valladolid se puede observar que algunas muestras no tienen contenido THC, y las que tienen son en todo caso menores al 0,5%, sin poder concretar en cada caso si es inferior o no al 0,2% (se considera que no es cáñamo industrial cuando tiene una concentración en THC superior al 0,5%)».

Abraham García es responsable, junto con Adela Crespo, la otra empresaria detenida, de Veraseed, que comenzó su actividad en Villanueva de la Vera en 2018. «Somos una pequeña empresa dedicada al cultivo y venta de derivados del cáñamo industrial y también a su investigación y se nos convirtió en narcos», lamenta. «Llevamos desde entonces tratando de lavar nuestra imagen por una mala praxis policial», insiste.

«Antes y después desarrollamos nuestra actividad de manera correcta, cultivamos cáñamo industrial, lo transformamos para dedicarlo a la cosmética y fabricamos productos destinados al bienestar», expone. «Apostamos por un cultivo ecológico y sostenible para revitalizar la agricultura, un sector deprimido en el país, en favor de la zona rural sin tener que estar a expensas de la PAC o multinacionales».