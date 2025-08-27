HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones de la Avenida de la Estación. GOOGLE MAPS

Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga

Ocurrió anoche en un descampado, no hay detenidos aún y la víctima fue atendida primero en Zafra y ahora se encuentra en la UCI del Hospital Universitario de Badajoz

J. L. G/ L. P

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:57

Un hombre de unos cincuenta años de edad ha sido apuñalado en el cuello anoche en Azuaga (Badajoz). La víctima tuvo que ser trasladada en un primer momento al Hospital de Zafra y finalmente ha sido ingresada en el Hospital Universitario de Badajoz, donde permanece en la UCI.

La policía judicial de la Guardia Civil investigan los hechos, pero aún no hay detenidos. El suceso ha tenido lugar en un descampado próximo a la Avenida de la Estación, al parecer por un ajuste de cuentas.

De momento, la zona donde fue la agresión, en torno a la medianoche de la madrugada del martes a hoy miércoles, permanece acordonada mientras tiene lugar la investigación y la búsqueda del arma.

