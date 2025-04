Aprovechar el río más allá del deporte

No estaba entre sus planes de vida acudir casi a diario al río Guadiana en Badajoz. Mucho menos navegar por él. Pero empezó a hacerlo ... por su hija pequeña y ahora hace cuatro años que fundó el Club de Piragüismo Extremadura. Carmen Ledesma Barba procede de Herrera del Duque, donde trabajó por un tiempo un gabinete de estética. Primero tuvo a su hija Jennifer y dos años después a Elena, que nació con una discapacidad intelectual, motivo por el que se trasladó a Badajoz. «Tomé la decisión con 32 años porque mi hija tenía un desarrollo más lento y necesitaba especialistas».

Parte de su tarea fue, además de encontrar los mejores tratamientos para ella, integrarla en la sociedad, para lo cual decidió buscarle alguna actividad deportiva. «Tras probar con hípica, natación, bailes de salón, o un poco pádel, vi que lo que le hacía falta era estar con más niños. El río le gustó, hablé con Paco Vázquez, entonces era presidente del Club Piragüismo Badajoz y nos gustó mucho el ambiente. Vi que Elena encajaba ahí (...) la discapacidad no se quita por hacer deporte, pero te abre más a la sociedad y te mantiene activa».

Su hija, Elena Ayuso Ledesma, empezó con 12 años, ahora tiene 28 y es hoy una palista puntera que entrena todos los días. Pasó en este club ocho años encadenando numerosos éxitos deportivos a nivel nacional y en una entrevista publicada en este diario en 2012 afirmaba que el piragüismo le había llenado de optimismo y autoestima. «En el agua estoy contenta, me siento libre», afirmaba entonces.

Tras la pandemia, su madre dio el paso para fundar otro club en la ciudad, el Club de Piragüismo Extremadura. Está luchando porque sea reconocido por la federación a nivel internacional. De momento, cuentan con más setenta socios y han empezado a cosechar medallas a nivel nacional.

Carmen subraya que en el club hay personas con discapacidad intelectual o física, y sin ella. Y que una parte se dedica a competir y otra parte solo navega por el río de una manera relajada sin ambición deportiva. «Tenemos gente desde los 12 años hasta los 62 y a algunas personas esto les ha ayudado muchísimo», señala.

Para ello, disponen de unas 25 embarcaciones de competición más cinco dobles de paseo y cuatro de iniciación. Pero si hay una embarcación de la que esté orgullosa es de los Dragon Boat. Los hay de 12 y 22 plazas. En el Club Piragüismo Extremadura tienen desde hace dos años dos de ellos de 12 gracias a la Fundación Reina de la Paz y la entrenadora del club, Belén Rey. Sin ir más lejos, a mediados de este mes de junio han competido con ellos en el Campeonato de España celebrado en Galicia.

Es en la margen derecha, entre los puentes de Palmas y de la universidad, donde este club tiene su sede gracias a la Fundación Municipal de Deportes y un contenedor para guardar sus embarcaciones que ya se les queda pequeño. «Esperamos ampliarlo porque crece el número de socios», señala.

Según cuenta, quienes experimentan por primera vez navegar por el río a su paso por Badajoz dicen que no se imaginaban una sensación así . «Hablan de paz y tranquilidad, salen encantados».

Un pantalán accesible

La única pega, apunta, es el nenúfar que invade el tramo urbano del río, lo que impide que exista una lámina suficiente para celebrar regatas oficiales, algo que opina está haciendo perder dinero y encanto a Badajoz. «Aquí las administraciones tienen que estar a una –pide–. El nenúfar está a la vista y la queja está puesta, pero hay que resolverlo. No perdemos la esperanza. En cuanto a la basura, la que encontramos la sacamos. Lo hacemos por el bien nuestro, pero también por los pescadores y por la fauna».

Otro logro del que se siente orgullosa Carmen Ledesma es la adaptación que han hecho a este pantalán gracias a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Básicamente es una rampa de transición con dos alturas, la cual se fija al embarcadero y ayuda, sobre todo cuando el nivel del agua ha bajado. «Esta plataforma flotante la convertimos en accesible y gracias a ella puede disfrutar más gente del río, ya que hay personas que aunque no las veas en silla de ruedas, no pueden hacer el esfuerzo que supone llegar a su piragua». Según afirma, en España hay muchos clubes que trabajan con personas con discapacidad, pero este pantalán accesible fue el primero del país.

Además, destaca el grupo de mujeres BCS ('Breast Cancer Survivors'), supervivientes de cáncer de pecho en inglés), personas a las que el piragüismo les ha ayudado a mejorar su calidad de vida.

Carmen no monta en piragua, solo en el Dragon Boat. «Animo a la gente que lo pruebe porque es increíble. Llegaron hace dos años y es una experiencia diferente en la que se prima el esfuerzo, pero también el compañerismo».

En esta modalidad han ampliado su palmarés, comenta citando los últimos logros de Elena, que cuando no puede ir al río usa en su casa un ergómetro (el club dispone de otro que patrocinó La Caixa) que simula el ejercicio sobre una embarcación. «Se puede decir que he adaptado mi vida al deporte de mis hijas, ya que Jennifer, la mayor, estuvo en piragua primero y luego compitió en canoa llegando a ser subcampeona de España, pero se dañó la rodilla fuera del agua y lo dejó. Mi marido no navega, pero está al cien por cien con nosotras», declara.