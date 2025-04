Sofía, la esposa de Luis, tras encontrarle vivo en Zarza de Montánchez: «Ha sido un milagro»

«Ha sido un milagro encontrarle vivo, esto ha sido una lotería. Después de dos días ya pensábamos en lo peor». Así de emocionada se ... ha mostrado Sofría Prieto, la esposa de Luis Fernández Neila, el vecino de la localidad cacereña de Zarza de Montánchez que despareció el sábado y ha sido encontrado con vida en la mañana de este lunes.

En declaraciones a HOY, apenas unos minutos después de que la Guardia Civil haya dado con el hombre de 65 años, ha asegurado que «es el día más feliz» de su vida, junto al nacimiento de sus dos hijos, un varón de 39 años y una mujer de 27, que tampoco han cesado en la búsqueda de su padre.

«Está consciente y ahora estaban intentando bajarlo en helicóptero», contaba Sofía, muy emocionada. «Es increíble. Es diabético y no tenía la medicación, pero nuestra perrita, Negri, no se ha separado de él en ningún momento», asegura la esposa de Luis, acompañada de familiares que no han parado de ayudar a las labores de búsqueda, junto a amigos del municipio y de otros puntos del país.

Ampliar Momento en el que los agentes de la Guardia Civil bajan de la montaña a Luis tras encontrarle con vida. Hoy

«No hemos parado día y noche. Los familiares y amigos se han volcado con nosotros. Los amigos de Trujillo de mi hijo lo han dado todo. No tengo vida para agradecerles lo que han hecho. Gracias por no soltarnos de la mano en ningún momento», decía Sofía, que también se ha mostrado muy agradecida a la Guardia Civil.

Luis ha sido encontrado en la mañana de este lunes en una zona muy escarpada y de difícil acceso, según ha confirmado a HOY el alcalde del municipio cacereño, Joaquín Rivas. En concreto, ha sido hallado en una zona denominada charca de Valcerrado, situada a apenas dos kilómetros de Zarza de Montánchez, de poco más de 500 habitantes.

Perra de grupo de rescate

Ha sido Urra, una perra del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM), la que ha marcado la posición en la que se encontraba Luis. Forma parte del equipo especializado en la búsqueda de personas, procedente de Navecerrada, Arenas de San Pedro y Barco de Ávila, que desde este lunes se había incorporado a las labores de rastreo junto a otro can.

Ampliar Urra, la perra del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM), que ha marcado el lugar en el que se encontraba Luis. Hoy

Cerca de la zona donde ha sido encontrado, Luis ha recibido una primera atención sanitaria para luego ser trasladado hasta el hospital en helicóptero.

Apenas una hora entes de que fuera localizado habían encontrado un gorro gris que llevaba puesto el hombre de 65 años en el momento de la desaparición. Luis ha sido encontrado a unos 100 metros de esa pista en la que se han centrado en la mañana de este lunes las batidas de búsqueda organizadas por la Guardia Civil con la colaboración de personal voluntario y los vecinos. «Está consciente y ya ha hablado con sus familiares», según indica a este diario el alcalde de Zarza de Montánchez.

Allí han vivido desde este sábado intranquilos y sobrecogidos por la desaparición de su vecino. Fueron sus familiares los que alertaron de que no sabían nada de él y amigos y conocidos se movilizaron para tratar de localizarlo. También se pusieron en marcha recursos de la Guardia Civil, que ha destacado el resultado positivo de la operación, que ha sido posible gracias a «la rápida actuación y coordinación de los efectivos implicado en las batidas y rastreos» que se han llevado a cabo por la zona desde el pasado sábado.

La Guardia Civil y los vecinos del municipio habían retomado este lunes las tareas para tratar de localizar cuanto antes a este hombre de 65 años, que salió a caminar junto a su perro por la zona, en torno a las 12.30 horas, y ya no regresó a casa.

Tras los intensos esfuerzos realizados los últimos dos días, la búsqueda de Luis ha dado finalmente sus frutos. Para ello la Guardia Civil ha desplegado alrededor de 70 agentes pertenecientes a distintas Unidades del Cuerpo.

Se han movilizado unidades específicas como el Equipo Cinológico, integrado por perros adiestrados y personal especializado en búsqueda de personas, el Equipo Pegaso, compuesto por medios aéreos como drones y helicóptero para efectuar una búsqueda desde el aire, y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Junto a estos efectivos han trabajado también numerosas patrullas de Seguridad Ciudadana, agentes del Seprona en motocicleta y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (USECIC).

Igualmente, ha participado Cruz Roja con un equipo de búsqueda y rescate en medio acuático y una ambulancia 4x4, tres retenes del Infoex, la Unidad Canina de Bomberos de SEPEI de la Diputación de Cáceres, agentes del Medio Natural y personal de Protección Civil.