Antonio Mateos, pastor en Gata: «Mis cabras y ovejas han ayudado a salvar del fuego 22 hectáreas»

El mapa del incendio forestal que ha arrasado unas doce mil hectáreas en Las Hurdes y Sierra de Gata tiene varias manchas verdes, islas ... que se han salvado del fuego. Una de ellas coincide con una de las zonas donde Antonio Mateos paseo con sus cabras y ovejas, un área que ardió hace tres años. Pastoreo preventivo se llama, una tarea por la que la Junta de Extremadura le paga unos cuatro mil euros al año. Hay otros pastores en la región que ejercen una tarea similar, como José Antonio Recio, que dejó su trabajo como informático en Málaga para asentarse en Cadalso, otra de las poblaciones afectadas por el incendio.

«El pastoreo preventivo consigue consigue que el monte crezca a lo ancho en vez de a lo alto, y al tener menos vuelo, el fuego no corre tanto, y va perdiendo fuerza poco a poco hasta que se llegue a apagar», explica el pastor. «Las cabras y las ovejas –resume– no apagan los fuegos, pero sí ayudan a sofocarlos, porque hacen que los incendios pierdan fuerza, y eso facilita el trabajo de los medios de extinción». La labor de las cabras y ovejas de pastores como Mateos es uno de los factores que explican alguna de las islas de vegetación sin arder que hay dentro del perímetro, pero no el único. Hay también otros motivos, como la dirección del viento o el trabajo de los equipos de extinción.

En el caso de estas 22 hectáreas, «queda clara la función del pastoreo preventivo, porque es una mancha redonda, lo que quiere decir que el fuego la ha atacado desde todos los frentes, pero no ha encontrado combustible del que alimentarse», explica Fernando Pulido, profesor del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de Extremadura.

De la Universidad de California

Miembros de la facultad con sede en el campus de Plasencia visitaron ayer una parte de la extensa zona quemada, junto a dos profesores de la Universidad de California (Estados Unidos), una de la zonas del planeta más afectada por los grandes incendios. Allí han padecido fuegos que han arrasado centenares de miles de hectáreas.

Unos y otros tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano el testimonio de Antonio Mateos, que compagina su trabajo como pastor de alta montaña en la Sierra de Gata con otras ocupaciones. El joven ganadero explica que «las ovejas prefieren comer hierba fina, pasto, y las cabras es más habitual que se alimenten del monte». Él las lleva a unas zonas u otras en función de variables como esa, el tipo de alimento que los animales prefieren. Además, tanto ovejas como cabras duermen muchos días en el monte, porque lo prefieren y porque de esa forma, explica Mateos, se cumplen en mayor medida los objetivos del pastoreo preventivo.