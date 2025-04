«Todos los años me vacuno. Y desde la pandemia, me pongo la de la covid y la gripe»

Francisco Moreno Espinosa, de 78 años, espera plácido sentado en la sala de espera. Es el primero de los citados esta mañana en el centro ... de salud 'Obispo Paulo' de Mérida. Hay cola. Son cerca de las diez y cuarto de la mañana. «Ya puede usted pasar», le dice una enfermera. Francisco entra en las dependencias donde hoy el Servicio Extremeño de Salud inicia la campaña de vacunación contra la gripe y la covid en ese centro de salud emeritense. Son cien las personas citadas para esta mañana. Cuenta una enfermera que prácticamente la mitad han pedido recibir la doble vacuna y la otra, solo la de la gripe.

«Yo desde la covid me pongo las dos. Y antes solo la de la gripe porque nunca ha fallado. A mí me van bien estas vacunas», relata convencido Francisco Moreno. A pocos metros de él espera Rosa Serrano, de 64 años. Por edad no tiene recomendado que se vacune pero tiene una enfermedad crónica, artritis reumatoide, que le empuja a ello. «Me pongo las dos. Desde cuando la pandemia. No fallo a esta vacunación porque soy inmunodeprimida», relata a HOY.

El SES para esta campaña conjunta se marca el objetivo de alcanzar una vacunación del 75% en mayores y en personal sanitario y sociosanitario, así como superar el 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. La campaña finalizará el próximo 31 de enero.

La doble vacunación va dirigida a las personas con mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves, priorizándose en residentes en centros sociosanitarios y población de 80 y más años. Igualmente deberán vacunarse los mayores de 60 años, los internos en centros de discapacidad y residencias, las personas institucionalizadas de manera prolongada y los residentes en instituciones cerradas.

También se traslada a los menores de 60 años con enfermedades que aumentan el riesgo en caso de padecer gripe o covid; las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación; y mujeres durante el puerperio, hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo.

Sanidad explica que también deben recibir las dos vacunas las personas convivientes con aquellos que tienen alto grado de complicaciones si enferman de estas patologías y los profesionales imprescindibles, para reducir así el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad.

Ampliar Coas en la calle a la hora de recibir las vacunas en el 'Obispo Paulo'. J. M. Romero

De igual modo, el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, y trabajadores en servicios públicos esenciales como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil y bomberos.

No se recomienda de manera general la vacunación frente a la covid a personas menores de 60 años sin factores de riesgo.

Novedades

Como en la campaña anterior, el SES habilitará, aproximadamente en la segunda quincena del mes de noviembre, algunos centros de salud para vacunar por las tardes y sin cita a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la covid.

El SES dispone ya de 131.000 dosis de Pfizer contra la covid que se irán aumentando a medida que avance la campaña, así como de dosis de la vacuna del laboratorio HIPRA, destinadas a aquellos usuarios que tienen contraindicación para la administración de ARN.

El lugar de vacunación de la población diana de esta campaña, siempre que puedan desplazarse, será el centro de salud o consultorio local habitual.

En el caso de no pertenecer al SES sino a las mutualidades de Muface, Mugeju e Isfas, la vacunación se realizará en el centro de salud o consultorio más próximo a su domicilio.

En el caso de la gripe, este año habrá dos novedades importantes, explica la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

La primera de ellas es que se va a administrar la vacuna de alta carga (Efluelda), que es la que mayor protección ofrece, a toda la población de 70 y más años de edad, además de a todas las personas residentes en centros de mayores y centros sociosanitarios de 60 y más años.

Extremadura vacunará con Eflueda a estos grupos de población frente a otras comunidades que solo la utilizan para el colectivo institucionalizado en centros de mayores y otras, como máximo, a partir de los 80 años.

La otra novedad es que, aunque desde el año pasado se recomendó la vacunación frente a la gripe en población sana de entre 6 y 59 meses, este año por primera vez se va a administrar la vacuna intranasal.

Esta presenta una serie de ventajas sobre la vacuna intramuscular y es que genera inmunidad a nivel mucoso, limitando de manera más efectiva la replicación del virus de gripe y con ello la infección y la transmisión a terceros, en niños de entre 24 y 59 meses.

En esta campaña, el SES, que recomienda la vacunación de la gripe a la población menor de 60 años fumadora, ha invertido 3,42 millones de euros en la compra de 275.300 dosis de vacuna para la gripe.