La anorexia y las autolesiones, principales causas de ingreso psiquiátrico de menores en Extremadura

Falta un psicólogo y un hospital de día para los pacientes

La única unidad psiquiátrica para ingresar menores que hay en Extremadura cuenta con cinco enfermeras especialistas, seis técnicos de cuidados auxiliares, cinco celadores, una terapeuta ocupacional y una psiquiatra. La plantilla, sin embargo, no está completa. No tienen psicólogo clínico ni trabajador social. Las plazas están creadas, pero no se ocupan por la falta de profesionales de estas especialidades que sufre Extremadura. Los sanitarios también destacan que es necesario un hospital de día para pacientes psiquiátricos menores porque permitiría evitar algunos ingresos.