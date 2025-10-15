Amaia Montero vuelve a 'La Oreja de Van Gogh': el último pueblo extremeño que vibró con la cantante al frente hace ya 24 años Amaia Montero regresa al grupo que la vio nacer artísticamente. Hace 24 años, Villanueva de la Serena fue el último rincón extremeño que vibró con su voz al frente de la banda

El 19 de noviembre de 2007, Amaia Montero anunció oficialmente su salida de La Oreja de Van Gogh para iniciar una carrera en solitario, tras once años de trayectoria en la banda. Seis años antes se subió al escenario de Villanueva de la Serena en el que fue uno de sus últimos conciertos con el grupo en nuestra región.

Vuelve Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh vuelve a su origen casi dos décadas después de la marcha de la cantante irundarra, en una nueva etapa que acaban de anunciar. «Sí estamos aquí y el horizonte está repleto de noches mágicas», anuncia el grupo en un comunicado difundido a primera hora de esta tarde y que deja para más adelante los detalles sobre los conciertos. «La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores», así anuncia La Oreja de Van Gogh inicia una nueva etapa con Amaia Montero como vocalista.

Homenaje a La Oreja de Van Gogh en Don Benito

'El Viaje de Van Gogh' tendrá lugar en Don Benito el 15 de noviembre de 2025, con motivo de la feria Celebrarte. El grupo Mara Miranda ofrecerá un homenaje a La Oreja de Van Gogh con un espectáculo llamado «El Viaje de Van Gogh» en el Auditorio FEVAL de la localidad pacense.