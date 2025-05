Nervios, estampitas y pocas mascarillas en el primer día de la EBAU

Una estampita, una medalla de la Virgen de la Montaña y un amuleto en forma de bruja. Alba Miguel, una joven de 17 años de ... Cáceres, no ha parado de sacar objetos de su mochila esta mañana justo antes de hacer el primer examen de la EBAU. Los cogía y los tocaba mientras sostenía sus apuntes apenas unos minutos antes de que le llamaran para entrar en una de las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras. En ella ha tenido que demostrar todo lo que sabe sobre Lengua y Literatura, la prueba con la que se ha inaugurado la conocida como Selectividad.

«Estoy muy nerviosa, quiero hacer Criminología y Derecho y espero que me salga bien, aunque estoy 'cagadita'», comentaba justo cuando ha sonado su nombre para acceder a la clase del examen. Como ella, 5.269 estudiantes empiezan hoy la EBAU en Extremadura, la menos numerosa de los últimos años tras tres cursos marcados por la pandemia. En 2021 se presentaron 5.658 estudiantes y en 2020, cuando estalló la covid un total de 7.274.

Sin embargo, esta convocatoria en poco se parece a las de los dos años anteriores. Apenas se han visto mascarillas en los pasillos y las aulas de las sedes que acogen este prueba en Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Llerena, Zafra, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Almendralejo.

Solo algunos como Cecilia Villa llevaba puesto el cubrebocas. «No he pasado el virus y prefiero ponérmela para después de aprobar Selectividad y pasar un buen verano», comentaba esta joven de Guadalupe. Es bastante precavida. Ha dormido en la capital cacereña para no tener que hacer el viaje esta mañana. No quería que ningún imprevisto estropeara su futuro. «Me he levantado a las seis de la mañana para dar el último repaso», decía esta estudiante que quiere cursar Veterinaria, una de las carreras con la nota de corte más alta de la UEx.

Tampoco quería que le pillara un posible atasco. Se suelen producir sobre todo en Cáceres, pero este año la mayoría de los alumnos se han presentado al examen con bastante antelación y no ha habido que esperar mucho para acceder al campus universitario.

También han llegado pronto los alumnos del instituto de Arroyo Molinos. Entre ellas estaba Esther González, que quiere hacer Administración y Dirección de Empresas (ADE). «Estoy muy nerviosa», decía casi temblando esta joven que este martes estrenaba su mayoría de edad. «Estoy como si no fuera mi cumpleaños, ahora solo estoy centrada en el examen», decía mientras le cantaban '¡Cumpleaños Feliz!' todos los jóvenes que estaban en los pasillos esperando a empezar la prueba.

Tras la algarabía, a las nueve y diez se ha hecho el silencio y los colaboradores de la EBAU han ido llamando a los alumnos. DNI en mano han entrado. Empezaba lo importante. Primero se examinan de Lengua y Literatura y luego de Inglés. Esta tarde es el turno de Física e Historia de la Filosofía.

Se estarán enfrentando a varias pruebas hasta el próximo jueves en una EBAU que ya se parece más a las que se celebraban antes de la pandemia, aunque sigue habiendo medidas de prevención. Entre ellas una aula covid en la que se extrema la ventilación para los que presenten síntomas del virus y deseen hacer uso de ella. En la Facultad de Filosofía y Letras, por el momento, no la ha utilizado nadie.

Ampliar Alumnos delante del primer exámen, en Cáceres. armando

Este año, para evitar masificaciones, a las edificios donde se celebran las pruebas solo pueden acceder los estudiantes y los responsables de centros de Secundaria, que son un total de 120 en toda Extremadura. Y así ha sido. Solo algunos han esperado fuera a que salieran sus hijos de los exámenes, pero mucho menos que en convocatorias anteriores. La imagen de los padres casi más nerviosos que los los estudiantes ya es cosa del pasado.

Lo que se sigue repitiendo son los nervios, las estampitas en las mochilas, los repasos de última hora y la ilusión en los ojos de los estudiantes que intuyen que están haciendo lo más importante de su vida.

Después del examen de Lengua y Literatura, llegará el turno del examen de Lengua extranjera y por la tarde será el turno de Física e Historia de la Filosofía. Tras la pandemia, se va recuperando la normalidad, pero en cualquier caso se ha habilitado un aula covid mucho más ventilada por si alguien quiere sentirse más protegido. En Badajoz solo la ha usado una estudiante.

«Están más nerviosos que otros años por el afán de protección de los padres» josé antonio pariente Presidente del tribunal de la EBAU en Extremadura

En cada examen los alumnos tienen un cuadernillo de seis caras para responder a las preguntas, una hoja más. Esta novedad, que ya se puso en práctica el año pasado en pruebas extraordinarias, se basa en que cada corrector pone la nota a cada una de las preguntas del examen. De esta forma, en caso de reclamación, se añaden las notas de la segunda corrección y se hallaría la media para obtener la calificación final de cada pregunta.

El presidente del tribunal de la EBAU en Extremadura, José Antonio Pariente, aclara que esto se hace «para intentar reducir el número de reclamaciones, que cada curso ronda el 10%, sino para clarificar».

Los alumnos son, en su mayoría, nacidos en 2004. Y, según ha percibido el presidente del tribunal, «están más nerviosos que en ediciones anteriores, supongo que porque los padres tenemos un afán de protagonismo y protección, que es cómo ha evolucionado la sociedad en sí en los últimos años».

Rosana Gálvez, de 18 años, es una de las alumnas que esta mañana se ha examinado de Lengua y Literatura en Badajoz. Esta estudiante procedente de los Salesianos se ha despertado a las 6.30 de la mañana para acudir caminando al campus, junto a su amiga Sofía. Quiere estudiar Biotecnología, y como parte de su preparación, esta semana ha cogido «el móvil menos de lo normal para concentrarse en la EBAU», declara.

La Universidad de Extremadura ha movilizado para estas pruebas a 272 personas, entre miembros del tribunal corrector y vigilantes, además de 40 personas de Administración y Servicios, más una comisión coordinadora de 12 perssonas, así como personal de limpieza, para que cada aula esté en perfectas condiciones para la siguiente prueba, según ha informado Rocío Yuste, vicerrectora de Estudiantes de la UEx.