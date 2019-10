Una alta funcionaria en la capital Matilde García Duarte fue la primera mujer en presidir el Consejo Superior de Deportes. :: HOY Extremadura en femenino Matilde García Duarte, coordinadora en el Ayuntamiento de Madrid J. LÓPEZ-LAGO Lunes, 28 octubre 2019, 08:02

A la extremeña Matilde García Duarte la fichó el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero para convertirla en la primera mujer en dirigir el Consejo Superior de Deportes (CSD). También trabajó para Esperanza Aguirre y ahora acaba de ser llamada por el popular José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, para supervisar y dirigir la Asesoría Jurídica, la Secretaría General de Coordinación de la Representación Institucional Internacional del propio alcalde y la Secretaría General Técnica del Ayuntamiento. Entre los muchos retos que tiene por delante cita el de la transformación digital del consistorio madrileño.

Esto da una idea del perfil técnico de esta abogada del Estado nacida en Badajoz en 1972, que se considera independiente y que se ha convertido en la persona de máxima confianza del alcalde madrileño -también abogado del Estado y de su misma promoción- en una época política muy delicada toda vez que el PP debe ejercer el gobierno de la capital de España de la mano de Ciudadanos y Vox.

ALGUNOS DATOS Biográficos Nació en Badajoz en 1972. Estudió en esta ciudad en los colegios Las Josefinas y Puertapalma. El COU lo hizo en Estados Unidos y las carreras de Derecho y Empresariales en Madrid. Tiene cuatro hermanos. Está casada y es madre de dos hijas de 5 y 7 años. Aficiones Le gusta caminar, la natación y se declara fan de los cómics y películas de la factoría Marvel. Profesionales Es abogada del Estado desde 2001. Ha ocupado cargos técnicos y de carácter político atendiendo la llamada tanto del PSOE como del PP en muchos ámbitos, desde el Judicial al Ministerio de Educación. Fue la primera mujer en presidir el Consejo Superior de Deportes y en la actualidad coordina varias áreas del Ayuntamiento de Madrid, donde se ha convertido en la mano derecha de su alcalde al coordinar tres direcciones generales estructurales.

García Duarte estudió primero en Las Josefinas y luego en el colegio Puertapalma de la capital pacense antes de marcharse a hacer COU a Denver (Estados Unidos). Posteriormente completó en Madrid la licenciatura de Derecho, especialidad Jurídico-Empresarial, en la Universidad Complutense de Madrid/CEU-San Pablo antes de embarcarse en la oposición de abogada del Estado, puesto que consiguió en 2001. Su primer destino fue Tarragona, donde conoció a su marido, casualmente un extremeño procedente de Don Benito. Tienen dos hijas.

A su antiguo colegio regresó en marzo de 2012 para la imposición de becas de la XXXI promoción de alumnas del Puertapalma. Allí pronunció una lección magistral sobre deporte y educación.

Su afición al deporte le viene de lejos y tanto la natación como caminar son las dos actividades que la mantienen en forma y le sirven para evadirse de la tensión diaria. No obstante, revela que su gran pasión siempre fueron los cómics y las películas de Marvel. «Creo que me viene porque he crecido entre hermanos y en mi casa muñecas había pocas, allí no éramos de comedias románticas ni cosas de estas, más bien de 'Karate Kid'. El caso es que al final me hice fan de los personajes de Marvel y he visto las 23 películas de la saga», confiesa entre risas antes de revelar su vocación frustrada: ser actriz.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo, el Ministerio de Educación... Los destinos profesionales de esta extremeña alta funcionaria del Estado han sido varios. Por razones de su cargo ha tenido que visitar Extremadura varias veces, ya que antes de presidir el CSD Matilde García Duarte era directora general de Infraestructuras del CSD y por ello estuvo en marzo de 2011 participando en la inauguración oficial del Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural, más conocido como el Anillo y situado en Guijo de Granadilla (Cáceres). Ese mismo año acompañó en Badajoz a la entonces subdelegada del Gobierno, Yolanda García Seco, durante su visita al IES 'Bioclimático' de Badajoz, donde se iba a construir un polideportivo.

Su relación con Extremadura es estrecha, sobre todo en verano, cuando afirma que le gusta disfrutar de los días más largos del año rodeada de los suyos en el campo. Además, no ha perdido el contacto con su pandilla de amigas del colegio.

En octubre de 2013 fue una de las tres personas de la región premiadas en el acto de entrega de las distinciones de la Real Orden del Mérito Deportivo. Además, el año pasado le concedieron la Cruz con Distintivo Blanco-Orden del Mérito Policial.

Entre otras menciones, cabe destacar que fue miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), vocal de la extinta Junta de Garantías Electorales del CSD y presidenta de la Comisión de Seguimiento para la participación en las Quinielas.

Ambiente masculinizado

Además, la extremeña ocupó un destacado lugar en el patronato de la Fundación Deporte Joven y formó parte del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo. También ha formado parte de consejos de administración de Aena, Correos, London Lutor Airpport, Metro de Madrid o el Hipódromo de La Zarzuela, entre otras compañías. Antes de ser llamada por el alcalde de Madrid, Matilde llevaba varios meses trabajando en una empresa papelera vasca, Iberpapel.

En general, esta mujer pacense se ha ido moviendo siempre en ambientes en los que predominan los hombres. Para ella, abrirse camino en un contexto así no ha sido difícil, dice, gracias a su sólida formación. «Sin embargo, reconozco que el mundo del deporte está muy masculinizado y por alguna razón son los hombres los que acceden a los altos cargos deportivos, además de que el deporte masculino tiene mayor impacto. No obstante, no quiero confundir machista con masculinizado. Según mi experiencia, los machistas te tratan igual seas brillante en tu trabajo o no. Yo en mi caso trabajo según la formación que tengo, no como mujer ni como hombre, sino a mi manera. No he tenido ningún problema y si lo he tenido pues me he defendido», afirma.