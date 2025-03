Alfonso Guerra en Cáceres: «La amnistía se hace por siete votos y lo demás es una falacia insultante»

En el espacio más vanguardista de Cáceres se han dado cita tres de los antiguos pesos pesados de la política española. El exministro del Interior ... Rodolfo Martín Villa, el exvicepresidente del Gobierno de España Alfonso Guerra y el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra han participado, este martes por la tarde en el museo Helga de Alvear, en una tertulia sobre la Transición.

Los tres han defendido en un coloquio los pactos alcanzados durante esa etapa y han criticado la política actual, a sus políticos y uno de los aspectos más polémicos de los últimos tiempos. «La amnistía se hace por siete votos y lo demás es una falacia insultante. El único objetivo es mantenerse en el poder», ha dicho de manera tajante Alfonso Guerra en la sala del auditorio del Helga de Alvear, que ha acogido la charla bajo el título, 'La Transición española. Un ejemplo de convivencia entre españoles', organizada por la Facultad de Derecho con motivo de su 50 aniversario.

«Siempre he defendido la camiseta de mi partido y la lealtad a mi partido me exige criticar cuando las cosas se hacen mal», ha añadido Guerra dos días después del batacazo electoral del PSOE en las elecciones gallegas. «Lo que está pasando en España y que los sondeos digan que el 68% rechaza la amnistía algún efecto habrá tenido», ha apuntado en la misma ciudad en la que por sorpresa, y en plena crisis del golfo Pérsico, anunció en enero de 1991 su dimisión como vicepresidente del Gobierno y su dedicación íntegra a las tareas del partido.

Ese anuncio, hasta entonces el más importante desde que los socialistas llegaron al poder en 1982, marcó un antes y un después, y en esta ocasión ha vuelto protagonizar parte de la polémica de un acto en el que sus palabras han sido apoyadas por Ibarra.

«Si no se hubieran necesitado siete votos no hay amnistía. No estoy de acuerdo con ello, pero es su camino», ha asegurado el expresidente de la Junta en referencia a los actuales líderes socialistas.

Por su parte, Martín Villa ha insistido en que «una amnistía solo se explica en un cambio de régimen y no en lo que estamos ahora».

Hay que recordar que Martín Villa ocupó la cartera de Relaciones Sindicales y de Interior durante la Transición y cargos de relevancia política en la dictadura franquista, lo que ha generado críticas a la Universidad de Extremadura por invitarle a este acto. De hecho, su preludio ha estado marcado por una manifestación en la que medio centenar de personas le han gritado «asesino».

Ya en las intervenciones, los ponentes han ido más allá y han hecho una crítica a los actuales líderes políticos. «La calidad de los representantes ha sufrido un cambio muy importante. Ahora, en España y en la política cambian por conveniencia y no por convicción», ha afirmado Guerra en una una charla en la que también ha abogado por «pelear por el texto de la Constitución de 1978 porque es muy valioso«.

Y para ello, ha aseverado, «necesitamos una renovación de la política y de su élite«. En ese sentido, Ibarra ha añadido que »existe un desencanto en la ciudadanía por culpa de los políticos y no de la Constitución».

Ha defendido el texto constitucional porque «se ha tenido que enfrentar a situaciones problemáticas y ha sabido responder». Nacimientos y desapariciones de partidos, el terrorismo, el golpe de Estado de Tejero, el intento de de secesión de Cataluña en 2017 o la pandemia de 2019 son algunas de las dificultades a las que ha aludido.

En cuanto a los cambios, Guerra ha abogado por reformas en la Constitución, pero no por reformarla al completo . «Hay cosas que cambiar, por ejemplo, algunos aspectos de la ley electoral», ha dicho. Eso sí, ha matizado: «La Constitución necesita de cambios, pero el percal no está para ello».