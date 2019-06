Los alcaldes sin oposición El socialista Álvaro Sánchez Cotrina sigue al frente de la localidad cacereña de Salorino :: S.E. 16 alcaldes, 10 del PSOE y 6 del PP, consiguieron el 26M todos los concejales en juego ANTONIO J. ARMERO Cáceres Domingo, 2 junio 2019, 09:08

La envidia de los alcaldes extremeños son 16 compañeros a los que no les tosen en su pueblo. Son diez regidores del PSOE y seis del PP que en esta legislatura que aún no ha comenzado gobernarán sin oposición. «Políticamente hablando, el ayuntamiento soy yo y mis concejales», podrían decir si les apeteciera. Son los seis alcaldes de la provincia de Badajoz y diez de la de Cáceres que el pasado 26 de mayo arrasaron en sus municipios hasta el punto de dejar a cero a la oposición. Se llevaron todos los concejales que había en juego. Son, en términos matemáticos, una clara minoría. Porque en Extremadura hay 389 ayuntamientos y ellos son 16. Son el cuatro por ciento, un club de elegidos al que todos los alcaldes quisieran pertenecer.

HACE CUATRO AÑOS Fueron 12 en vez de 16 Hace cuatro años, de las elecciones municipales salieron doce ayuntamientos con un único partido, de los que diez eran del PSOE (Magacela, San Pedro de Mérida, Valverde de Burguillos y Reina en la provincia de Badajoz, y Marchagaz, Pescueza, Portaje, Romangordo y Villa del Rey en la de Cáceres), dos del PP (Rebollar, en el Valle del Jerte, y Huélaga) y otro independiente (en El Carrascalejo).

«Los plenos municipales serán un aburrimiento, ¿no?» La primera contestación de Marco Antonio Morales (41 años) es una sonrisa. «No hombre, no -dice luego en tono relajado-. Los aprovecharemos para hacer una reunión y para debatir temas locales entre nosotros». Trabajador metalúrgico en la fábrica que Deutz tiene en Zafra, Morales es el alcalde de Alconera (730 habitantes), pueblo conocido por su cementera.

«Lo mío es luchar por mi pueblo y cumplir el programa, y para esto da igual tener o no tener oposición» Marco Antonio Morales Alcalde de Alconera

«Los plenos son todo lo contrario a aburridos, porque aquí discutimos todo, hasta el color de los bancos públicos» Carlos Delgado Alcalde de Valverde de Burguillos

«Lo mío es luchar por mi pueblo y cumplir el programa con el que he ganado las elecciones, que es un compromiso con mis vecinos, y para una cosa y la otra da igual que tengas o no tengas oposición», reflexiona el regidor del PSOE, el partido que gobernará en cinco de los seis consistorios pacenses donde no habrá oposición. Los otros son los de Casas de Reina (191 vecinos), Reina (159), Tamurejo (215) y Valverde de Burguillos (281).

«Yo diría que los plenos son todo lo contrario a aburridos, porque aquí discutimos todo, hasta el color de los bancos públicos», cuenta Carlos Delgado (37 años hará este mes), periodista y alcalde socialista de Valverde de Burguillos. Lo dice con conocimiento de causa, porque en la legislatura que apura sus días ya gobernó con siete ediles por ninguno de la oposición.

David Gaspar, alcalde del PP en Carmonita, donde ha logrado los siete concejales:: BRÍGIDO

El pasado día 26, su partido sumó 185 votos, y el PP, 6. Igual parte de la explicación a por qué la oposición sumó tan pocos apoyos está en que «su lista era un 'totum revolutum' de gente de Badajoz y de Fregenal de la Sierra, no había nadie del pueblo», apunta Delgado. Y su argumentación aporta una clave: es poco menos que imposible lograr un gran apoyo del electorado si el candidato y sus acompañantes en la lista no son del sitio. «A la gente le gusta ponerle cara a la persona con la que tiene que hablar para pedirle que solucione un problema», explica el alcalde de Valverde de Burguillos, que reconoce que no se esperaba una victoria tan apabullante. «Creo que ha ayudado el hecho de que presentamos un equipo de gente joven y formada», apunta el regidor, que cree que «si tienes oposición, el grupo hace piña para oponerse al de enfrente, pero el hecho de que no la haya facilita el debate entre nosotros, y esto es muy positiva, le da 'vidilla' al grupo municipal».

En esto de gobernar sin oposición, el que más sabe es José Vicente Granado, que lo ha hecho en Pescueza (151 empadronados) durante tres legislaturas seguidas. Y no lo hará una cuarta porque esta vez no se ha presentado, poniendo así punto y aparte a una trayectoria política que comenzó en el año 2007, dos años después de dejar el sacerdocio. En la navidad del año 2006, Granado optó por dejar Cáceres y volver a vivir en su pueblo, y al poco de llegar, un grupo de vecinos le animó a presentarse a alcalde. Lo hizo y triunfó. Del 4-1 a favor del PP se pasó al 5-0 socialista, un resultado que se repitió en 2011, 2015 y también el pasado domingo, aunque ya con otro candidato socialista, Andrés Rodríguez.

«Aquella primera victoria se dio porque contaba yo con la inspiración del Espíritu Santo», bromea Granado, que es educador social de la UDP (Unión Democrática de Pensionistas) y se pasa el día viajando por Extremadura. «Llevar un ayuntamiento en el que no hay oposición te obliga a ser especialmente responsable, porque nadie te vigila», resume el alcalde en funciones, que cree que en esta situación política atípica, «es básico que los concejales de tu grupo te digan lo que haces mal». «Gobernar en solitario debe ser un plus de autoexigencia y de compromiso con toda esa gente que te ha votado», comenta Granado, que deja claro que el hecho de que una mayoría de los vecinos te apoye en las urnas no significa que no te pare por la calle o toque el timbre de casa a deshora. A veces para comentarle un problema general del pueblo y otras porque la tele no se ve bien. «Aunque te hayan votado, claro que te critican si creen que has hecho algo mal, y un alcalde de pueblo tiene que tener respuestas para todo», advierte el regidor de Pescueza, uno de los nueve pueblos cacereños con consistorios de un único partido.

Los otros nueve (los cuatro primeros socialistas y el resto del PP) son Carbajo, Marchagaz, Salorino, Santa Marta de Magasca, Alcollarín, Aldea del Obispo, Cabañas del Castillo, Puerto de Santa Cruz y Huélaga.

En este último municipio ejercerá como alcalde Álvaro Calvo, autónomo que se dedica a la agricultura y la ganadería. «Yo pierdo días de mi trabajo por atender al Ayuntamiento, pero no lo digo como queja, porque es algo que yo he elegido y estoy encantado de que sea así», comenta el regidor popular, líder de un equipo de cinco ediles. «No hay oposición, pero cinco concejales son cinco opiniones», plantea. Y una cosa más: «Críticas en el pueblo siempre tienes, porque si una alcantarilla lleva tres días moviéndose o hay un bache en una calle, los vecinos no van a dejar de comentártelo por el hecho de que te hayan votado».

José Vicente Granado ha gobernado Pescueza sin oposición:: HOY

Más aún: si sabe hacerlo, lo arregla él mismo. Si hay que abrir una zanja, se abre. «En un pueblo, y yo pienso que en las ciudades debería ser así también, el alcalde tiene que hablar con la gente. Te tomas un vino en el bar y sales de allí con cuatro ideas y cuatro opiniones». Y deja Álvaro Calvo otras dos recetas. La primera: «Un ayuntamiento hay que llevarlo como una casa. Si entran 1.000 no puedes gastar 1.200. Puedes hacerlo el mes que se te estropea la lavadora, pero no más». Y la segunda, al hilo de las fechas que acaban de pasar. «Me preguntaban el otro día que cómo llevaba la campaña electoral. Y yo contestaba: '¿Qué campaña?'. Yo estoy cuatro años en campaña. Lo que no haces en cuatro años no lo vas a hacer en 15 días».

El trato directo como clave

«No se puede ser alcalde de un pueblo sin trato directo con los vecinos», opina David Gaspar, alcalde de Carmonita (551 habitantes), único municipio pacense donde el PP gobernará sin oposición. Lo harán tras obtener siete concejales por ninguno del PSOE. En votos, 345 a 45.

«Yo esperaba ganar, pero no con tanta diferencia», admite el regidor, que cree que la clave que puede explicar su triunfo es «tratar a todo el mundo de la misma forma y atender los problemas de los vecinos como si fueran los de uno».

Ante victorias tan claras, «es importante mantener los pies en el suelo», opina Álvaro Sánchez Cotrina, alcalde de Salorino que el pasado día 26 sumó 386 votos frente a 50 del PP. Traducido a concejales es un siete a cero. «La idea es gobernar como si tuviéramos oposición, y para esto va a ayudar el consejo ciudadano que vamos a constituir, y que será un órgano que no tendrá voto en el ayuntamiento pero sí voz, y que será el encargado de canalizar las propuestas vecinales», adelanta el regidor, que en la anterior legislatura gobernó con un reparto de seis a uno.

«En estos cuatro años creo que hemos sido muy dialogantes -expone-, hemos escuchado a toda la gente y hemos eliminado lo que nos enfrentaba, lo cual parece una frase bonita y típica pero es algo que se puede hacer realidad».

Carlos Delgado (izquierda) alcalde de Valverde de Burguillos.: HOY

Sánchez Cotrina admite sentirse «algo abrumado» por el éxito electoral, y cuenta que aunque en los plenos no vaya a haber nadie enfrente, «el debate no dejará de hacerse en el propio grupo municipal». «Los que más caña te dan son los tuyos», resume el alcalde, que también ha ejercido durante esta legislatura como diputado provincial. Pensaba que esta doble condición podría penalizarle en las urnas, por aquello de dedicarle una parte de su tiempo a otra administración, pero ha sido al contrario, ya que sus resultados han mejorado. «Yo me levanto y me acuesto cada día en el pueblo, y eso la gente lo sabe». «De hecho -añade-, yo no habría aceptado ser diputado provincial si no tuviera claro que ese cargo no me iba a impedir atender a mi pueblo como tiene que ser». Y al final, las urnas han hablado. Y en su caso, y en otros 15, con contundencia. Para dejar claro que además del viejo partidismo y de la nueva política, existe también el unipartidismo.