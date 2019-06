«Soy casi más un administrativo que el alcalde» Domingo, 2 junio 2019, 09:04

327 votos para el PP y 17 para el PSOE. O si se prefiere: 93,7% de los votos. Fue el resultado de las elecciones del pasado día 26 en Cabañas del Castillo, donde Jesús Fernández Hormeño (32 años) repetirá como alcalde. En los anteriores comicios, su partido sumó cuatro concejales frente a tres de los socialistas, pero algo ha debido hacer bien el joven regidor para romper esa igualdad y conseguir un apoyo tan mayoritario. «Creo que para los vecinos he sido casi más un administrativo que un alcalde», resume él. Se refiere a que ha tirado de sus conocimientos para ayudar a resolver los problemas concretos que a veces le trasladan los habitantes no solo de Cabañas del Castillo sino también de las tres pedanías: Roturas, Retamosa y Solana.

«Creo que una de las claves de los buenos resultados puede ser que tratamos a todos los vecinos por igual», apunta Hormeño, que es como le llaman todos. «Con la oposición siempre me he llevado muy bien, desde el primer momento», explica el regidor, que asegura haber pedido a sus concejales «que sean ellos quienes hagan de oposición y me digan lo que hago mal, porque si no lo hacen igual me relajo».

Para que eso no ocurra, tendrá que seguir madrugando y viajando. «Suelo llegar al Ayuntamiento un poco antes de las ocho de la mañana», asegura el regidor, que recuerda que «al principio, cuando accedí a la alcaldía, recibí muchas críticas, pero la situación fue cambiando y la verdad es que hace dos años o así que ya no ocurre eso». Quizás ayude su actividad en las redes sociales. «Las uso mucho -cuenta-, me gusta poner el antes y el después de las obras, y si algo está mal, soy el primero en criticarme a mí mismo».