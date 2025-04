Los alcaldes de El Gordo (PP) y Berrocalejo (PSOE) firman un manifiesto para que no se tire Valdecañas

«A cualquier persona que se interese por Valdecañas, por favor, que la visite. Que la conozca. Y que hable con la gente que ... trabaja allí, tanto directa como indirectamente, y con los vecinos de los pueblos. Y concluirá en la barbaridad que supone para el Estado de Derecho y para los derechos de los extremeños, negarles su derecho a vivir donde quieren vivir».

Así lo dicen Silvia Sarro, alcaldesa en funciones de El Gordo por el PP, y Ángel Pedro Martínez, reelegido alcalde de Berrocalejo por el PSOE, en un manifiesto que han hecho público sobre el problema en la que se encuentra desde hace años el complejo residencia y de ocio de la Isla de Valdecañas, ubicado entre ambas poblaciones. Lo han llamado 'Ni de ricos ni de protección de aves. Va de Estado de Derecho y de los derechos'.

Según explican los primeros ediles, algunos han querido ver que la urbanización de unos terrenos en la Extremadura vaciada como «cosas de ricos», y la ha llegado a calificar como la Marbella extremeña y «barbaridades semejantes, como residencia de lujo para famosos y políticos».

«Quien califique a la Isla de Valdecañas –que por cierto no es ninguna isla– como complejo residencial de lujo o no conoce el complejo o no conoce Marbella. ¿Dónde está el lujo de ciertas urbanizaciones de Marbella en Valdecañas? En ninguna parte. Se trata, y con una breve visita se comprueba, de una urbanización de clase media, con viviendas normales, y por cierto, muy integradas en el paisaje». Ahí apuntan que existe un campo de golf que hay quien puede tildar de elitista, aunque sea un deporte practicado por muchos españoles y extranjeros, de todas las clases sociales, y una fuente de ingresos económicos y de puestos de trabajo. «En suma, de bienestar social y económico. Por eso no va de ricos. Va de vida, de trabajo para los habitantes y de mejora de los servicios para esa zona».