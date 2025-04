Alcalde de Montijo: «Votaría sí a la fusión con Puebla de la Calzada sin ningún pero»

El alcalde de Montijo, Javier Cienfuegos (PP), está a favor de una fusión entre la localidad (15.580 censados) de la que es alcalde desde ... el año pasado y la vecina Puebla de la Calzada (5.860 vecinos). Pero cree necesario antes realizar un trabajo de «mucha transparencia y muy buena explicación a los vecinos. Con esto, creo que el 99,9% de los vecinos (de los dos pueblos) estaría en la misma posición que yo».

En una comparecencia en la Asamblea dentro de una jornada organizada por el colectivo Don Benito Avanza, partidario de la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, Cienfuegos, exatleta y exdiputado regional, no tiene ninguna dudas sobre un posible futuro proyecto de fusión con La Puebla.

Es algo de lo que se pone sobre la mesa cada cierto tiempo y que, de forma práctica, se va a consolidando a través de proyectos comunes compartidos por ambos municipios de las Vegas Bajas del Guadiana. Pero ni en Montijo ni en Puebla de la Calzada está medianamente maduro un proyecto así.

Lo que sí está consolidado es una cooperación muy intensa: comparten centro de salud, parque de bomberos, carril-bici, línea de bus para conexión diaria entre las dos localidades de las Vegas Bajas del Guadiana y una nueva estación depuradora de aguas que se ha empezado a construir y debe estar lista el próximo año. Todo eso y, evidentemente, relaciones personales tan estrechas como las de dos pueblos apenas separados, sus núcleos habitados, por 300 metros. Por la vía de los hechos avanzan hacia una interrelación cada vez mayor.

«No como alcalde de Montijo como como persona montijana votaría sí a la fusión sin ningún pero», expresó Javier Cienfuegos el miércoles pasado en Mérida. «Es cierto que Montijo y Puebla de la Calzada siempre hemos tenido nuestras riñas pero todo eso se supera a lo largo de los años, de los días», indicó para añadir que «a día de hoy, el flujo de personas, de la vida social, de relaciones entre los montijanos y los poblanchinos están tan normalizados que entrar en un debate político sería entorpecer lo que viene siendo una posible fusión».

Respecto a esta última aseveración, Cienfuegos concreta que se refiere a que las «miras tienen que ser totalmente altas. La fusión debe ser mucho más que soy alcalde de Montijo y me voy a poner la medalla para hacer un Montijo de la Calzada o un Montijo de la Puebla y que sea lo mejor posible».

«Creo que las cosas no son así. Mi vida anterior antes de entrar en la política tuve la suerte de conocer muchos territorios a lo largo de Europa y conozco que se ha llegado a hacer (fusiones de municipios) en esos territorios con lo cual yo votaría que sí a una fusión de Montijo con La Puebla pero no antes de que no me vaya. ¿Qué quiero decir?. Tengo que reunirme con todos los concejales de los dos pueblos. En este caso, tenemos dos mayorías absolutas, PP y PSOE (que gobierna en Puebla de la Calzada) pero ni el PP puede aunar en todo momento la voz de todos los montijanos ni el PSOE la voz de todos los poblanchinos. Creo que sería un grave error».

Fortaleza

«Nadie quiere ser algo pequeño y algo sin fuerza. Creo que todos en esta vida queremos ser lo más grande posible y con la mayor fuerza posible (...) Soy el alcalde del décimo municipio más grande de Extremadura pero tengo a nueve por delante. ¿Cómo puedo superarse, conseguir esa financiación externa (sic)? Unirme a otro pueblo pero no puede ser de hoy a mañana», especificó.

Cienfuegos añadió que cree que lo que, a su juicio, ha «fallado» en el proceso de fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena es más implicación y comunicación con la ciudadanía. «Creo que si a mi me toca liderar junto a Juan Mari (Delfa, alcalde de Puebla de la Calzada) y toda la corporación este proceso (de fusión)...es un proceso lento y dándole la oportunidad a todos a que hablen», subrayó el alcalde montijano.

En su alocución en la jornada de debate de Don Benito Avanza, agregó que «no puede ser que se me meta en la cabeza a mí como alcalde de un pueblo de casi 16.000 habitantes vamos a hacer una fusión. Creo que sería totalmente irreal y una torpeza por nuestra parte porque la idiosincrasia de los dos pueblos, aunque estemos muy unidos, somos muy diferentes.».

Y puntualizó que «históricamente, la economía, los funcionarios...todo lo que tenga que ver con el organismo local ha sido tan diferente en tantísimos años....Montijo lo ha pasado tremendamente mal en muchísimos años económicamente. Por eso, Puebla de la Calzada, hace diez, quince años, ni quería saber ni quería formar de un ayuntamiento con Montijo».

«Pero a lo mejor podemos trabajar entre los dos y mirar al futuro y podemos decir por qué no», resaltó Cienfuegos. «Pero vuelvo a decir que la transparencia es el número uno de todo este trabajo. ¿Dónde va a estar el Ayuntamiento, en Montijo o en Puebla? Puede ser en Montijo por ser la población mayor pero por qué no va a poder haber un edificio en Puebla que represente también el Ayuntamiento?». expresó.

«Nosotros, en Lácara, en nuestra pedanía, tenemos allí una oficina. Porque también hay que darle ese servicio a esos 250 vecinos. O en Barbaño, nuestra entidad local menor, que también tienen a su propio alcalde y su propia oficina. Eso hay que explicárselo a todos los vecinos. Hay que ir mucho más allá. Incluso en el deporte, donde muchas veces llegamos más allá de las palabras. Uno tendrá el Montijo, otro el Puebla», expuso Cienfuegos.

«Todo eso tiene que salir de nuestro papel de políticos, de nuestro protagonismo y decir que yo voy a ser el primer alcalde de Don Benito-Villanueva o el primer alcalde de Montijo-Puebla de la Calzada. ¿Me haría ilusión? Si os digo la verdad, sí. ¿Me daría igual?. También. Porque al final lo que debe prevalecer son los dos municipios. Un municipio por encima de los 20.000 habitantes tiene mucha mayor financiación, mayores servicios y muchísimo más fuerte a la hora de ofrecerle al vecino una vida mejor», concluyó el alcalde montijano.