Los ahorros de los extremeños bajan en 350 millones durante 2023

Los bancos mantienen sus reticencias a retribuir el ahorro de sus clientes. Actitud contra la que se ha pronunciado esta semana Luis de Guindos, ... vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), quien fue muy claro en sus críticas: «Cuando subimos los tipos de interés, lo hacemos para que tenga su reflejo en el activo y en el pasivo». Es decir, que afecten tanto en los créditos o préstamos que solicitan los clientes como en el dinero que tienen ahorrado.

No está siendo así. El propio Banco de España detalla que la subida del euríbor sólo se ha trasladado en un 29% a los ahorros a plazo que tienen las familias y a un reducido 2,3% de los depósitos a la vista.

Una situación que desincentiva el ahorro y que se nota en los hogares extremeños, que tienen 364 millones de euros menos depositados en los bancos que al inicio del año. Las familias tenían ahorrado al finalizar el segundo semestre de este 2023 un total de 21.378 millones de euros, que es un 1,7% menos que al cierre de 2022. El descenso a nivel nacional ha sido similar, aunque más cercano al 2%. Extremadura se mueve, por tanto, en consonancia con el resto de los territorios.

En números 1,7% Caída del ahorro en los hogares extremeños Hasta 21.378 millones de euros en lo que va de año 2,21% Tipo medio ponderado Esta era la cifra en junio que los bancos ofrecían para los depósitos a plazo fijo, al tiempo que para los créditos al consumo los establecían en el 7,86%, según el Banco de España

Según el último boletín del Banco de España, los tipos de interés que los bancos aplicaron en el mes de septiembre a las nuevas operaciones están en el 0,13% para los depósitos a la vista y para los que se sitúan a plazo fijo en un tipo medio ponderado del 2,33%, lo que supone su máximo desde 2012, igualado con el mes de julio de este mismo año. En junio era del 2,21%, el más elevado del año hasta ese momento. Poco que ver con los intereses que ofrecen para los créditos al consumo, que en septiembre superan, en esa misma media, el 8,14% y en junio alcanzaban el 7,86%.

No solo la baja remuneración del ahorro ha contribuido a la reducción de los depósitos de las familias extremeñas. La inflación es otra de las causas, aunque el incremento de los precios se ha moderado en los últimos meses. Eso sí, la alimentación sigue encareciéndose a un ritmo de dos dígitos, lo que repercute en los bolsillos de las familias.

Es una evidencia que los salarios no están creciendo al mismo ritmo que los precios. Un estudio de Adecco para el cierre de 2022 fijó en un 4% la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos en España; mientras que el último informe anual de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) recogió que el salario real cayó en España un 5,3%.

Menos capacidad de compra

La consecuente reducción de la capacidad de compra de las familias tiene dos vertientes: algunas deben recurrir a sus ahorros para afrontar los gastos y otras ven eliminadas sus posibilidades de ahorrar.

Sí es cierto que en 2023 se revalorizaron las pensiones, especialmente las más bajas y las no contributivas, y se aprobó una subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros mensuales. Aun así, ese incremento en las nóminas de los extremeños –Extremadura es una de la región en la que más repercusión tienen esas medidas– no ha servido para relanzar el consumo. De hecho, el gasto en consumo de los hogares, lastrado por la incertidumbre económica, apenas creció unas décimas en cada uno de los dos primeros trimestre de 2023 tras la caída de más de punto y medio que registró en los últimos tres meses de 2022. Una evolución que significa que la reducción de los ahorros de los extremeños no se ha producido por el aumento del consumo.

Pese a la reducción en el global de los depósitos en el conjunto del año, sí se detecta un ligero repunte en los ahorros de los hogares extremeños durante el segundo trimestre del año: en concreto de 235 millones. Esa recuperación no sirve para alcanzar los 21.510 millones de euros que las familias de la región tenían ahorrados hace un año. Desde junio de 2022 se han reducido en más de 130 millones de euros.