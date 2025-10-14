HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Protesta en Badajoz tras la muerte de una educadora social en un piso de menores. HOY

Las agresiones a los trabajadores de los centros de la Junta crecen un 44% en el último año

Según el sindicato USO, la mayoría de las víctimas son mujeres, auxiliares de Enfermería y ATE-cuidadoras, con contratos temporales

Ana B. Hernández

Martes, 14 de octubre 2025, 14:02

78 agresiones en 2024 frente a las 54 registradas el año anterior. El sindicato USO ha dado a conocer este martes estas cifras, recogidas en ... un informe elaborado a partir de las memorias oficiales del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, para denunciar que «la realidad que viven los trabajadores de los centros públicos de atención a personas en Extremadura se ha vuelto insostenible», en palabras de Luis Manuel Gil, coordinador autonómico del sindicato.

