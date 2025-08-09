HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El pago del Bono Social Térmico ayuda a las familias a reducir el coste de la calefacción y mejorar el confort en sus hogares. HOY

Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden

De los 81.650 beneficiarios de esta anualidad en Extremadura, alrededor del 90 por ciento recibió su ayuda durante el primer trimestre del año

R. H.

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:38

La Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) ha iniciado una campaña informativa para localizar a 9.288 personas que aún no han cobrado el ...  Bono Social Térmico 2024 en la región porque no han facilitado su número de cuenta bancaria.

