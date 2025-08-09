Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden

La Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) ha iniciado una campaña informativa para localizar a 9.288 personas que aún no han cobrado el ... Bono Social Térmico 2024 en la región porque no han facilitado su número de cuenta bancaria.

De los 81.650 beneficiarios de esta anualidad, alrededor del 90 por ciento recibió su ayuda durante el primer trimestre del año. Agenex realizó más de 71.000 transferencias en el mes de febrero, situando a la región como una de las comunidades «más ágiles» en la tramitación de esta ayuda.

Desde entonces, ha continuado enviando pequeñas remesas conforme los perceptores pendientes han ido aportando sus datos. En total, son 15 millones de euros los que ya han llegado a hogares vulnerables de la región para paliar los gastos energéticos de la calefacción o el agua caliente.

No obstante, aún quedan 9.288 personas por recibir el ingreso y, ante esta situación, la agencia ha comenzado a enviar cartas por correo postal a las personas afectadas, solicitándoles que aporten su IBAN para poder tramitarle el pago.

La directora de Agenex, Lidia Calderón, ha explicado que «al ser una ayuda que se otorga automáticamente, sin necesidad de solicitarla, posiblemente haya personas que ni siquiera sepan que existe y que les pertenece».

Consulta pública

Por otro lado, Agenex ha actualizado el listado de beneficiarios publicado en la página web del Bono Social Térmico, incluyendo únicamente a las personas que actualmente tienen documentación pendiente.

Desde la agencia, invitan a la ciudadanía a colaborar en la difusión de esta información. «Si conoces a alguien que aparece en el listado, avísale para que se ponga en contacto con nosotros y nos aporte sus datos», ha indicado Calderón.

Las personas que aparezcan en este listado pueden enviar su información a través del formulario de datos bancarios que hay en la web. En este portal también es posible reclamar la ayuda si es heredero de una persona beneficiaria que haya fallecido.

Para cualquier duda, Agenex dispone de un canal de atención a través del correo electrónico bst@agenex.org o en el teléfono 924 281 390, ha informado la Junta en nota de prensa.