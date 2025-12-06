HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz
Alfredo y su nieto Raúl, este septiembre en Valverde. ESPERANZA RUBIO

Alfredo Guerrero

Gente que interesa en Extremadura
«Los afeitaba y me daban queso»

Barbero y bodeguero en Valverde del Fresno. Tiene 8.286 botellas de pitarra y seis ocas violentas

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Alfredo Guerrero (Valverde del Fresno, 1937) se presenta: «Vivo en Valverde del Fresno con mi familia, mi bodega, mi huerto y mis animales. He sido ... barbero, emigrante, contrabandista, tendero, bodeguero y presidente de los comerciantes, la cooperativa de aceite y el hogar del pensionista de Valverde».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  4. 4 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  5. 5 Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz
  6. 6 Donde el café invita a quedarse: nace I
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  9. 9 Muere el hombre herido este jueves en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata
  10. 10

    Abascal: «Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Los afeitaba y me daban queso»

«Los afeitaba y me daban queso»