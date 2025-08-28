La Aemet prevé más noches frescas y temperaturas primaverales en el inicio de septiembre

Ángela Murillo Jueves, 28 de agosto 2025, 12:39 Comenta Compartir

Noche fresca e incluso fría en algunos municipios de Extremadura. Los últimos compases de agosto dejan un cambio radical de tiempo si lo comparamos con la ola de calor que atormentó al país en la primera quincena. La importante bajada térmica experimentada en la comunidad se mantendrá también en el arranque de septiembre.

Este jueves comenzaba en muchas poblaciones extremeñas echando en falta una sudadera o algo más abrigado que la típica 'rebequita'. El mercurio marcaba 11.3 grados centígrados en Navalvillar de Ibor y 11,6 en Piornal, los municipios más frescos este 28 de agosto. Cerca se han situado Navalmoral de la Mata o Tornavacas, que a las ocho de la mañana no llegaban a los 13 grados, con 12,6 y 12,7, respectivamente; mientras que en la provincia de Badajoz, el mismo ambiente se experimentaba en Fuente de Cantos, con 12,8º, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Previsión de la Aemet

En las próximas jornadas, la estabilidad atmosférica seguirá predominando en Extremadura. Por el contrario, en otras regiones, a la caída en picado de temperaturas se suman las precipitaciones y las tormentas. Esta situación está asociada a la borrasca Ex-Erin. Este jueves un total de 16 provincias tienen avisos activos por lluvias, tormentas, oleaje y también por altas temperaturas. Esta mañana, los chubascos han obligado a cancelar una cuarentena de vuelos en el aeropuerto de El Prat.

Sin embargo, la región extremeña sigue lejos de tener activos avisos meteorológicos por calor. En esta jornada de jueves, Badajoz no pasará de los 30 grados en las horas centrales del día y Cáceres rondará los 28, mientras las mínimas se han situado en el entorno de los 15, según los datos de la Aemet.

Este viernes suben levemente las temperaturas máximas, mientras que las mínimas irán en ligero descenso. Así, en la capital pacense habrá una oscilación térmica de 14 a 31 grados, y en Cáceres, de 16 a 28.

El sábado también se espera una ligera o moderada subida de los valores máximos, con 34 grados en la capital pacense y 32 en Cáceres.

Valores primaverales

Esta tónica se mantiene todo el fin de semana, también con ambiente suave el domingo, que incluso marcará máximas de 25º en algunos puntos de la región.

Con la llegada del nuevo mes, las mínimas incluso serán más bajas, con 13 grados en las dos capitales de provincia, según la previsión de la Aemet, mientras que las máximas seguirán siendo muy llevaderas.

Con el avance de la semana, no habrá que encender el ventilador y algunos tendrán que tirar de la colcha de verano para dormir porque las noches seguirán siendo frescas.