«El adelanto electoral es por la pinza del PSOE con Vox», dice Sánchez Juliá

REDACCIÓN. El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, replicó al presidente de Vox, Santiago Abascal, que el adelanto electoral en Extremadura se debe al «bloqueo» provocado por la «pinza del PSOE con Vox» en la región.

De esta forma replicó Sánchez Juliá al presidente de Vox, que este pasado lunes criticó en Trujillo que el adelanto electoral se debía a un «capricho» de María Guardiola.

Ante estas criticas, el portavoz del PP extremeño lamentó que «frente a una Extremadura que crece y que crea oportunidades», hay otros políticos que «vienen a la región a insultar a la presidenta María Guardiola», como el presidente de Vox, que «ha tomado a Extremadura como su patio de recreo».

Así, el portavoz del PP tachó de «auténtico cínico» a Abascal, cuando dice que Guardiola convocó las elecciones por capricho, tras lo que aseveró que si hubo un adelanto electoral «es porque Vox junto al PSOE bloquearon 8.600 millones de euros de presupuesto para todos los extremeños».

Ante esta situación, «lo que tenía que hacer el señor Santiago Abascal es decirle a los extremeños por qué votó en contra y tumbaron una bajada de impuestos a los extremeños», con el voto de Vox y del PSOE, reseñó Sánchez Juliá, quien instó al dirigente de Vox a explicar «por qué tumbaron modificaciones legislativas que iban a ayudar a la construcción de viviendas en Extremadura». En total, son «más de 40 ocasiones Vox ha votado con el PSOE», señaló.

