HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
21-D | Elecciones en Extremadura

«El adelanto electoral es por la pinza del PSOE con Vox», dice Sánchez Juliá

Partido Popular ·

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

REDACCIÓN. El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, replicó al presidente de Vox, Santiago Abascal, que el adelanto electoral en Extremadura se debe al «bloqueo» provocado por la «pinza del PSOE con Vox» en la región.

De esta forma replicó Sánchez Juliá al presidente de Vox, que este pasado lunes criticó en Trujillo que el adelanto electoral se debía a un «capricho» de María Guardiola.

Ante estas criticas, el portavoz del PP extremeño lamentó que «frente a una Extremadura que crece y que crea oportunidades», hay otros políticos que «vienen a la región a insultar a la presidenta María Guardiola», como el presidente de Vox, que «ha tomado a Extremadura como su patio de recreo».

Así, el portavoz del PP tachó de «auténtico cínico» a Abascal, cuando dice que Guardiola convocó las elecciones por capricho, tras lo que aseveró que si hubo un adelanto electoral «es porque Vox junto al PSOE bloquearon 8.600 millones de euros de presupuesto para todos los extremeños».

Ante esta situación, «lo que tenía que hacer el señor Santiago Abascal es decirle a los extremeños por qué votó en contra y tumbaron una bajada de impuestos a los extremeños», con el voto de Vox y del PSOE, reseñó Sánchez Juliá, quien instó al dirigente de Vox a explicar «por qué tumbaron modificaciones legislativas que iban a ayudar a la construcción de viviendas en Extremadura». En total, son «más de 40 ocasiones Vox ha votado con el PSOE», señaló.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  3. 3

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  4. 4 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  6. 6 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8 Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «El adelanto electoral es por la pinza del PSOE con Vox», dice Sánchez Juliá

«El adelanto electoral es por la pinza del PSOE con Vox», dice Sánchez Juliá