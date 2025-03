Cómo actuar si crees que has sido víctima de sumisión química

redacción Lunes, 1 de agosto 2022, 14:51 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

Las denuncias por pinchazos a mujeres en locales o ambientes de ocio nocturno se han incrementado este pasado mes de julio, con 30 casos repartidos por todo el país. Solo en Cataluña los Mossos investigan 14 denuncias de mujeres que pudieron ser víctimas de sumisión química, un fenómeno alarmante que, según los expertos, se da en mujeres menores de 30 años a las que inoculan una sustancia con efectos psicoactivos para drogarlas y abusar de ellas. También se investigan otros doce pinchazos sin sustancias tóxicas a mujeres en el País Vasco.

Ante esta oleada de casos, las distintas administraciones están publicando una serie de guías informativas con consejos para evitar el pinchazo y recomendaciones sobre cómo actuar si notas que eres una posible víctima de sumisión química.

En el Día Internacional de las Mujeres, el Ministerio de Justicia presentó el desarrollo de un kit de muestras para análisis toxicológico en casos de sumisión química. De las de las 3.001 agresiones sexuales constatadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) el año pasado, en 994 se practicaron análisis ante la sospecha de que pudieran haberse cometido con la víctima bajo sumisión química, con un resultado dio positivo en el 72% de los casos.

La sumisión química está definida en la guía informativa para adolescentes y jóvenes del doctor E. López Hidalgo como la administración de una sustancia con efectos psicoactivos a una persona sin su conocimiento, con el fin de modificar su estado de consciencia, su comportamiento o anular su voluntad.

El documento de este médico forense de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medina Legal y Ciencias Forenses de Málaga, aborda el fenómeno, con una serie de recomendaciones para prevenir el pinchazo y cómo actuar si se nota.

Síntomas

Notas sueño.

Sientes que te duele la cabeza.

Tienes naúseas o vómitos.

Tienes la visión borrosa.

No sabes como has llegado a un lugar.

Te falta ropa o la tienes mal puesta.

No recuerdas lo que has hecho en las últimas horas.

No te acuerdas bien de las cosas.

Cómo evitarlo

No consumas drogas.

Vigila lo que bebes y no te excedas en el consumo de alcohol.

No dejes tu vaso en la barra o en la mesa descuidado.

No aceptes bebidas o comida que no has pedido.

Qué hacer

No sientas vergüenza ni miedo y comentáselo a tu círculo personal y más cercano para recibir ayuda.

Si sientes el pinchazo, acude lo antes posible a un centro sanitario o llama al 112 Extremadura.

Contacta con alguno de los Cuerpos de Seguridad para interponer una denuncia.

El teléfono 900 900 120 está disponible las 24 horas.

Temas

Sucesos