La actividad de los talleres extremeños baja un 20% debido a la menor movilidad

Los coches hacen menos kilómetros desde marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia, y ello les evita visitas al taller. Por contra, se venden menos turismos nuevos, por lo que en aquellos que quedan circulando surgen más averías, lo que compensa el escenario anterior. Aún ... así, no parece que los mecánicos hayan recuperado aún el ritmo de ingresos previos a la pandemia.

Juan Guerrero se dedica al reparto de piezas de automoción por talleres de la provincia de Badajoz. Lleva nueve años en este trabajo y a diario habla con más de treinta mecánicos a los que entrega en el día sus pedidos de piezas. En los últimos meses, dice, se nota que hay un descenso en la actividad de los talleres.

Aspremetal le pone cifras y habla de un descenso de entre el 30%y el 40% de la actividad durante 2020, y del 20% en lo que va de año, en ambos casos respecto a 2019; y explicación: la pandemia y la reducción de movilidad que ha traído aparejada. «El año transcurrido ha sido horroroso para el sector de los talleres mecánicos por las restricciones de movilidad y el descenso en el número de viajes, tanto de ocio como de trabajo.

Esto se traduce en menos kilómetros para los coches y por tanto en menos averías y menos siniestros, que es de lo que viven los talleres», señala a este diario Cristobal Maza, director general de Aspremetal, con 800 empresas adheridas, muchas de ellas del ámbito de la automoción.

Baterías en la desescalada

En cambio, el descenso de venta de turismos nuevos ha envejecido un parque móvil que pide más taller, apuntan los profesionales.

Un sondeo por diversos talleres de la provincia pacense da a entender que el efecto de esta pandemia en sus negocios es desigual. Hay un patrón común, y es que justo después del confinamiento, cuando comenzó la desescalada en junio de 2020, muchos clientes tuvieron que ir a poner la batería nueva del coche y darle un repaso para que estuviera a punto tras varios meses con el coche parado. De aquel repunte hablan tanto Antonio Suárez como Pablo Rosado, que tienen el taller en la barriada de Llera de Badajoz.

En el de este último había esta semana unos quince coches en el interior con el capó abierto y siete personas reparando. Según Rosado, jefe de taller de Talleres Valdepasillas, «estamos trabajando a buen ritmo porque la gente no está comprando vehículos nuevos y al final los coches están más usados y necesitan más visitas al taller», decía esta semana el responsable de esta empresa familiar.

A pocos metros tiene su propio taller Antonio Suárez. «Éramos dos socios trabajando y en plena pandemia se jubiló mi compañero, así que en vez de contratar a otra persona ya decidí quedarme yo solo porque había menos actividad y no tenía sentido buscar a un empleado».

Este mecánico pacense admite que vino bien que en la segunda oleada de ayudas del Gobierno entrara su sector, lo cual le permitió ingresar 600 euros que le sirvieron para pagar dos cuotas de autónomo. «Lo que sí tengo claro es que sigo abierto porque el local es mío. Si tuviera que pagar mil euros de alquiler a lo mejor tendría que haber cerrado», decía esta semana este pacense que empezó de mecánico con ocho años y hoy tiene 59.

Neumáticos y lunas

En un vehículo hay elementos que deben cambiarse cuando alcanzan un determinado número de kilómetros, como los neumáticos. Manuel Labrador es responsable de la marca First Stop en Badajoz. «En el año 2020 sí bajó la venta de neumáticos para turismo, pero se compensaba con los de camiones, que estaban todo el día en carretera durante la pandemia. En este 2021 diría que ya estamos en niveles previos a la pandemia. De hecho, he pedido cita para una revisión para el coche y me la han dado para dentro de dos meses porque me dicen que están a tope», señala.

Por su parte, José María Sánchez Prieto, apunta que la casuística es diferente en la ciudad respecto a un pueblo. Él lleva dos talleres Best Drive, uno en Badajoz capital que atiende principalmente turismos y está especializado en neumáticos, y otro en la localidad de Talavera la Real, que recibe además maquinaria agrícola. Su marca es Continental.

«En 2020 es verdad que la actividad bajó mucho –declara Sánchez– porque todo vehículo que no ha rodado se ha perdido y al sector la pandemia nos pegó un bofetón. Pero después nos hemos ido recuperando, aunque no es lo mismo un taller de ciudad pueblo que uno de pueblo porque el campo no ha parado. En la ciudad 2021 no acaba de despegar, pero en el pueblo ha habido buena cosecha este año y eso significa gente moviéndose, aunque todavía no estemos en niveles de 2019», explica este empresario.

Por otro lado, están las ventanas y parabrisas de los coches. Jesús Luengo, lleva en la barriada de San Roque de Badajoz la franquicia Car Lunas. «La mayoría de los cambios de lunas que hacemos es porque se rompen cuando el vehículo está en marcha, solo una minoría por algún robo, así que si en los últimos meses ha habido menos coches moviéndose pues nosotros hemos trabajado menos, eso es así. En nuestro caso hemos disminuido la actividad en un 20% respecto a años considerados 'normales'».