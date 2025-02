El acalorado rifirrafe entre Bolaños y Pelayo Gordillo sobre la «dignidad»

«El Gobierno tendrá la dignidad de disolver las Cámaras y convocar elecciones generales». Esta es la pregunta que había registrado en el orden del ... día del Senado el político extremeño de Vox Ángel Pelayo Gordillo y que ha generado un rifirrafe acalorado con el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y que ha derivado en covid, DANA y negacionismo climático.

El inicio de la intervención de Gordillo arrancaba con los delitos que le imputa el informe de la UCO de la Guardia Civil al exministro socialista y actual diputado José Luis Ábalos en el marco del 'caso Koldo' cuando «murieros más de 130.000 personas», resaltaba durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Bolaños respondió sobre la dignidad que tenía «este Gobierno» por ejemplo en la DANA reciente en Valencia y la actitud de Vox en esta catástrofe señalando que alentaban y apoyaban a personas que intentaron agredir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, también acusó al grupo de extrema derecha de defender los postulados del negacionismo climático y desmantelar la unidad de emergencias de Valencia cuando estaban dentro del Gobierno de la Generalitat junto al Partido Popular de Carlos Mazón.

«Ha formulado querellas criminales contra gente que está trabajando las 24 horas del día para paliar los efectos de la DANA y no se ha molestado ni en venir a ninguna de las reuniones que he convocado con todos los grupos parlamentarios para que desde la unidad podamos dar respuesta a la ciudadanía», le recriminaba.

Pelayo también ha echado en cara de Bolaños que «no enviaron al Ejército desde el primer día».

«La responsabilidades es de ustedes, no nuestra y son ustedes quienes tenían que haber puesto todos los medios, y no lo hicieron. Y ello, bajo nuestro punto de vista, ha costado vidas y por eso el pueblo de Paiporta se manifestó espontáneamente y no jaleados por nadie, como ha demostrado la Guardia Civil», sentenciaba el extremeño.

«Espero que no haya hecho usted, ahora mismo, apología de las agresiones a responsables políticos que están gestionando una crisis», le reprochaba Bolaños. Pelayo Gordillo se removía en su asiento con aspavientos.