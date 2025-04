«Me acabo de sacar el carné de camiones y ya tengo trabajo»

Álvaro Rubio Cáceres Domingo, 6 de octubre 2024, 07:53 Comenta Compartir

Álvaro Rodríguez es de la localidad cacereña de Trujillo y en los últimos meses ha estado estudiando para obtener el permiso C, conocido popularmente como el de camiones. Con él puede conducir vehículos de más de 3.500 kilos de peso.

Y eso es lo que hará diariamente a partir de mediados de octubre. Empezará a trabajar en Almacenes Rufer, una empresa suministradora de materiales de construcción. «Me acabo de sacar el carnet de camionero y ya tengo trabajo», asegura Álvaro, que antes de empezar a estudiar para presentarse a los exámenes que requiere este permiso ya era consciente de que el sector necesita trabajadores y, mucho más, si son jóvenes como él.

Las empresas de transporte se están enfrentando a una crisis por la falta de mano de obra y en los próximos años muchos de sus empleados se jubilarán. Una gran parte de ellos supera los 55 y por ahora no está asegurado el relevo generacional.

Álvaro conocía este problema y, además, ha visto cómo su padre lleva conduciendo un camión toda su vida. «Es lo que me gusta y con lo que me he criado. Además, siempre hay ofertas de empleo de camionero», indica este joven de 21 años que tiene el título de la ESO.

En su caso, nada más obtener el permiso fue a hablar con la empresa en la que trabajará finalmente y le ofrecieron empleo. «Son unas condiciones muy buenas», comenta.

En su caso, el trabajo que él hará en un principio es en Extremadura y los sueldos de personas que trabajan con el permiso C sin hacer rutas fuera de la región suele oscilar entre los 1.500 y los 1.700 euros netos al mes.

Es bastante más que el salario que obtenía antes como camarero. «Estuve trabajando en hostelería durante cuatro años y no tiene nada que ver ni el sueldo ni las horas. Las condiciones ahora son mucho mejores», afirma.

«Si buscas empleo en el sector, en unos 15 días lo tienes. Es cierto que algunas empresas piden experiencia, pero otras no», comenta Álvaro, que en septiembre obtuvo el permiso C y en octubre empezará a trabajar.

Para ello ha tenido que superar una serie de pruebas antes. La primera es un test de habilidades psicotécnicas. A través de este, un especialista certifica si tus cualidades tanto físicas como psíquicas son idóneas para manejar vehículos de este tipo.

A continuación, tuvo que realizar una prueba de tipo teórico, con 20 preguntas tipo test que debió resolver en 20 minutos.

Luego tuvo que enfrentarse a los dos exámenes prácticos. El primero de ellos es una prueba en la que se evalúa la destreza al volante y se realiza en un circuito cerrado. El segundo consiste en circular con el camión en un escenario real de tráfico.

Una vez superadas las tres pruebas, el periodo de validez del permiso de conducir C es de cinco años, momento en el que debe renovarse. Al cumplir los 65, la renovación debe ser cada tres.

Además, Álvaro también ha tenido que sacarse el CAP, que es el certificado de aptitud profesional que le acredita como conductor profesional en todo el territorio de la Unión Europea.

Su intención es obtener también el carnet C+E, más conocido como el de tráiler. En ese caso podrá beneficiarse de las nuevas ayudas que ha anunciado la Junta cuando se publique la convocatoria. «Faltan muchísimos profesionales. Hay mucha gente que no quiere trabajar en el sector porque dice que son muchas horas y que estas fuera de casa y sin la familia, pero no todo es así», apunta. En su nuevo trabajo eso no ocurrirá y podrá regresar a casa todos los días.