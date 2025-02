«El absentismo es un lastre sobre todo para las pequeñas empresas extremeñas»

Para el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, «el absentismo laboral es un lastre importante porque son muchas las horas que se pierden al año por faltar al puesto de trabajo y eso afecta la competitividad de las empresas».

Asegura ... que en Extremadura el problema se intensifica porque «ese lastre afecta especialmente a las pequeñas empresas y autónomos y en esta región hay muchas». Tanto es así, que indica que este problema en ocasiones supone bajar la persiana. «Más allá de la pérdida de productividad, a veces perjudica a empresas de un solo trabajador y eso supone en algunos casos el cierre», lamenta Peinado.

Lo dice justo en la semana que el Ministerio de Sanidad ha lanzado la posibilidad de que funcione en España una sistema de 'autobajas' de hasta tres días, con solo una declaración responsable del empleado y sin la necesidad de pasar por el médico.

Para la Creex eso es «una ocurrencia en la que habría que analizar muchos matices y puede tener mucho más inconvenientes que ventajas».

Peinado es crítico con esa posibilidad. «No tiene mucho sentido porque lo que hay preservar es la salud de las personas y no sé si con una 'autobaja' en la que todo el mundo se quede en casa y no vaya al médico se mejorará la salud». Quizás alivian las listas de espera, añade, «pero no se sabe qué tratamiento van a seguir si no tienen una atención».

Digitalización

Defiende que lo lógico es mantener el sistema actual o uno que se pudiera mejorar a través de la digitalización. «Quizás lo que hay que buscar son medios más ágiles para las bajas», propone Peinado, que insiste en que la posible pérdida de productividad en las empresas no es la causa por la que consideran que «esta medida no tiene mucho sentido». Es más, añade que «la realidad es que quien quiere engañar lo puede hacer yendo al médico y simulando una enfermedad».

Para la Creex, otro de los problemas son las bajas prolongadas. En ese sentido, cree que «los partes de confirmación de bajas se deberían hacer con mucho más rigor». Dice que eso no se debe a una dejación de funciones de los médicos, sino a que «la sanidad está colapsada y no pueden atender en su justa medida».

Cuestiona también que la propuesta de 'autobajas' del Ministerio de Sanidad sea de hasta tres días, «si cuando realmente alguien tiene gripe suele estar de baja una semana». Dice que «curiosamente, en esos tres primeros días el trabajador no tiene derecho a la prestación, según la Ley de Seguridad Social, y quizás lo hacen así para que no haya conflicto con otros ministerios».