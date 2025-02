Abriendo camino a la música moderna

J. López-Lago Lunes, 27 de junio 2022, 07:01 | Actualizado 10:14h. Comenta Compartir

Quiere abrir camino en la enseñanza de la música, ya que considera que los alumnos muchas veces aprenden solo establecido hace décadas y ella, como investigadora y compositora de música moderna y contemporánea, cree que los temarios deberían ir más allá. «Los niños están acostumbrados al barroco, el clasicismo y el romanticismo y se quedan ahí, pero en los colegios sería ideal aprender otras épocas porque aunque la música contemporánea crea cierto rechazo al principio, he notado que a los siete u ocho años les gusta, ya que a esas edades están más abiertos de mente», explica Natalia García Iglesias (Navalmoral de la Mata, 1991).

Esta extremeña no tiene antecedentes musicales en su familia, pero se recuerda con siete años cuando pasaba por delante de la escuela de música que hay junto a su casa de Navalmoral y despertó su vocación. «Aquella academia la llevaba don Hipólito, muy conocido donde crecí. Yo era pequeña cuando escuchaba el piano desde la calle y le dije a mi madre que me apuntara. Empecé allí, pero como no hay conservatorio seguí en Cáceres con el piano y también con el saxo. Elegí este instrumento porque me gustaba el sonido cuando lo escuchaba en películas y series. Luego cuando ya estaba estudiando de manera profesional las asignaturas de composición mi profesora me dijo que se me daba bien y a mí me empezó a gustar escribir cosas para que la tocaran otras personas (...) Ahora en mi catálogo tendré entre 20 y 30 composiciones, quizás alguna más», relata Natalia, que en la actualidad reside en Aragón.

La extremeña es graduada por la Universidad de Extremadura en Educación Primaria con mención en Educación Musical, pero se fue a vivir a Zaragoza en 2015. Allí estudió el grado superior de composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con José María Sánchez-Verdú o Agustín Charles, entre otros. Antes había pasado por el grado profesional de saxo en el Conservatorio Profesional de Música de Cáceres con David Alonso, pero habla del citado don Hipólito como el maestro que más le ha marcado.

«Elegí el saxo como instrumento porque me gustaba su sonido al escucharlo en películas y series»

En la actualidad reside en Sabiñánigo (Huesca), un pueblo de 9.200 habitantes donde imparte clases de asignaturas relacionadas con la composición en un conservatorio profesional. En este ámbito ha realizado un máster en investigación musical y ahora se encuentra con su doctorado, ya que tiene claro que vivir de la música exclusivamente es misión imposible en España, por eso compagina sus actuaciones con la docencia, que le encanta. «Compañeros instrumentistas no tienen mucha salidas más allá de una orquesta, pero tampoco hay orquestas para todos y los músicos solistas están contados», explica.

Según ha observado, en el norte hay más cultura musical que en el sur y pone como ejemplo que el pueblo donde vive, más pequeño que su Navalmoral, cuente con un conservatorio.

En cualquier caso, señala a Valencia como la ciudad más musical de España. «Hay mucha tradición de bandas y en los pueblos, si no hay una escuela o conservatorio, existe una banda donde aprender música», señala.

Todo menos reguetón

Según cuenta, su jornada diaria la dedica casi en exclusiva a escuchar o componer música y, dejando al margen las audiciones de alumnos de su conservatorio o la música clásica, el último concierto al que ha asistido de música comercial que recuerda se remonta a antes de la pandemia, los Avantasia, un grupo alemán de 'power metal' sinfónico. «Me gusta cualquier música si es buena. Menos música demasiado comercial como el reguetón, escucho rock, heavy, pop o jazz y, por supuesto, música clásica».

Su conexión con Extremadura se basa actualmente en obras, tres desde 2017, que han sonado en el ciclo de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, «y yo encantadísima de que se escuche mi música en Extremadura, un lugar que echo mucho de menos, ya que por la distancia no puedo ir todo lo que quiero, aunque ahora iré en vacaciones».

Algunos datos Personal Nació en 1991 en Navalmoral de la Mata, en cuyo colegio público El Pozón estudió antes de pasar a los institutos Albalat primero y Zurbarán después.

Estudios Es graduada en Educacion Primaria por la UEx. Tras estudiar el grado profesional de saxo en el Conservatorio Profesional de Música de Cáceres, hizo el grado superior de composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Trabajos Actualmente es profesora en el conservatorio profesional de Sabiñánigo (Huesca). Sus composiciones han sido estrenadas en diferentes puntos de España y Alemania por agrupaciones como Synthèse Quartet, S3 Córdoba Ensemble, Container Ensemble o la Orquesta Filarmónica del CSMA y solistas internacionales como Juanjo Guillem, así como en festivales o ciclos de música actual.