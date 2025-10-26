HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El 71,9% de la casas tiene tablets u ordenadores, el índice más bajo

J. L. G.

BADAJOZ.

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

La encuesta del Ministerio de Cultura refleja lo poco conectada que está Extremadura tecnológicamente. Por un lado, habla de la disponibilidad de ordenadores o ... tablets en el hogar. Aquí los hay en el 71,9% de las casas, el porcentaje más bajo siendo la media nacional del 81%. En cuanto a los hogares que disponen de Internet, el 78,1% lo tienen en la región, de nuevo el índice más bajo. La media del país es del 86,6%.

