El 71,9% de la casas tiene tablets u ordenadores, el índice más bajo

J. L. G. BADAJOZ. Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La encuesta del Ministerio de Cultura refleja lo poco conectada que está Extremadura tecnológicamente. Por un lado, habla de la disponibilidad de ordenadores o ... tablets en el hogar. Aquí los hay en el 71,9% de las casas, el porcentaje más bajo siendo la media nacional del 81%. En cuanto a los hogares que disponen de Internet, el 78,1% lo tienen en la región, de nuevo el índice más bajo. La media del país es del 86,6%.

En cuanto a personas con consola de videojuegos en casa, Extremadura, con el 35%, está en la media nacional. Lo que también ocurre es que esta comunidad es la que menos suscripciones tiene a plataformas digitales, tanto de música como de series o películas, videojuegos, podcasts o libros, el 64,5%, siendo la media nacional del 74% de clasificación que lideran Ceuta y Melilla y Madrid con el 80,9% y 80,8% respectivamente.

