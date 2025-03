500 pisos turísticos

Hace 15 días, saliendo de Pamplona por carretera, me pararon en un control y una policía foral me hizo soplar en un alcoholímetro. Eran las ... ocho de la mañana y debía de estar un poco torpe porque tuve que espirar siete veces hasta acertar en el agujerito y demostrar que estaba sobrio. Seguí mi camino algo más despierto, pero lo que me espabiló definitivamente fue el panel de la fotografía: a unos 10 kilómetros de Pamplona, se indicaban las distancias por autovía a ciudades importantes situadas en el camino y, ¡oh sorpresa!, estaban encabezadas por Cáceres. Después venían A Coruña, Sevilla y Lisboa. Es decir, aparecía Cáceres, pero no estaban Burgos, Valladolid, Salamanca ni tantas otras ciudades importantes del camino. Unos kilómetros después, pasada la salida de Estella, de nuevo aparecía el sorprendente cartel precisando los kilómetros que faltaban para llegar a Cáceres.

¿Por fin está Cáceres en el mapa, ha dejado de ser la gran desconocida, su atractivo para el viajero está ya a la altura de A Coruña, Sevilla y Lisboa? Preguntas de provinciano, orgullo localista, presunciones aventuradas… Puede ser, pero lo cierto es que hay datos para pensar que ver en un cartel: «Cáceres 635» tiene su lógica por tratarse de un destino turístico de primer orden. Según los datos recogidos en el Informe Anual de Turismo del Club Senior de Extremadura, los apartamentos y pisos de uso turístico han crecido de manera asombrosa en Cáceres: un 375,69% en seis años. En 2017, había 67 apartamentos con 265 plazas y en 2023 eran 318 con una oferta de 1.336 plazas (404,28% más). Actualmente, según recogía el periodista Antonio Armero en un reportaje publicado en HOY el pasado 14 de agosto, Cáceres tiene 401 viviendas turísticas autorizadas y, según la dirección general de Turismo, próximamente se incorporarán otras 23. Aunque si seguimos los datos del Instituto Nacional de Estadística, al cierre del primer semestre de 2024, había en Cáceres 495 viviendas turísticas. Explicaba Armero que una de cada diez viviendas del casco histórico tiene uso turístico, superando el porcentaje de apartamentos para viajeros de varias secciones censales del centro de Madrid. Por otro lado, el informe del Club Senior detallaba que el crecimiento exponencial de pisos turísticos en los últimos seis años es tres veces mayor en Cáceres que en ciudades como Sevilla y ya superamos en pisos turísticos a Córdoba o Pamplona. Según el Ayuntamiento de Cáceres y la Consejería de Turismo, este problema no es grave, aunque el ritmo de crecimiento de estos pisos es de 200 por año y tiene mucho que ver con otro dato que nos ha sorprendido este verano: Cáceres es la ciudad de España donde más ha subido el alquiler: un 18,9% en un año. A la capital extremeña le siguen Palma de Mallorca (18,7%) y Valencia (17,6%). Hace ahora cinco años, en septiembre de 2019, un vecino, harto de que los turistas que ocupaban los pisos turísticos de la parte antigua aparcaran donde les diese la gana, condenando puertas y ventanas, llamó a la policía municipal, que multó, y a los medios, que recogieron la protesta. Fue el primer caso cacereño de eso que ha dado en llamarse «turismofobia». Para evitar más casos semejantes conviene prevenir el problema antes de que estalle.

