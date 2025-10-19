Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020

Más de 4.000 personas que trabajaban para la Junta de Extremadura en el año 2020 y que ya no se encuentran en el servicio ... activo (por jubilación o cualquier otro motivo) tendrán derecho a cobrar la subida correspondiente al 2% que no se aplicó en esa anualidad y que ahora ha recuperado el Gobierno regional.

El Ejecutivo autonómico socialista acordó en 2020, debido a la situación de déficit presupuestario generado por la pandemia, no aplicar en toda su extensión la subida salarial prevista para ese ejercicio, que ascendía al 2%. Sólo se incluyó en las nóminas del mes de diciembre de ese año.

Los sindicatos acudieron a los tribunales, que dieron la razón a la Junta. Pero tras la investidura de la popular María Guardiola en el año 2023 el nuevo Gobierno regional decidió asumir ese pago pendiente, una vez conseguida la estabilidad presupuestaria. Para ello, pactó con los sindicatos un calendario de abono en 2025, 2026 y 2027 con un coste estimado total de 25 millones de euros.

La Dirección General de Función Pública aprobó en agosto una circular para determinar la forma de pago del personal activo perteneciente al ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura y organismos autónomos sin presupuesto diferenciado (Servicio Extremeño Público de Empleo, Instituto de la Juventud e Instituto de Estadística de Extremadura), así como al Centro de investigaciones científicas y tecnológicas de Extremadura (Cicytex). En estos casos, el pago se hace de oficio a través del programa de gestión de nóminas.

Para el personal que estuviera trabajando en 2020 y que ya no se encuentre en activo (lo que incluye también a los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y asimilados) se ha aprobado una resolución este mes de octubre que establece los pasos a seguir. El proceso abarca a los exempleados de la Junta, así como los herederos en caso de fallecimiento.

En primer lugar, se requiere una solicitud expresa por parte de la persona interesada. La tramitación debe hacerse de forma electrónica, para lo que se requiere certificado digital o DNI electrónico. El perceptor debe reseñar una dirección de correo electrónico, a efectos de notificaciones, que tendrá que estar activa hasta el último de los abonos, que tendrá lugar en 2027.

Deberán presentar una única solicitud, con validez para las tres anualidades del calendario de pago. En caso de fallecimiento del trabajador, será necesario aportar copia del testamento o del acta de declaración de herederos. Si son varios, puede actuar un representante legal debidamente acreditado.

En principio, se dio un plazo de cinco días tras la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, un periodo que terminó el pasado 15 de octubre. Pero la Consejería de Hacienda aclara que se fijó esa fecha para poder incluir el pago en la nómina de este mes. De esa forma, si la solicitud es posterior, se tramitará y abonará igualmente en la mensualidad que corresponda. Toda la documentación y la explicación de los pasos a seguir se encuentran en el portal del empleado de la Junta de Extremadura.

4.400 personas

La Consejería de Hacienda señala que se beneficiarán de esta medida en torno a 4.400 personas y que el coste para este colectivo ascenderá a unos 700.000 euros. Eso supone una media de 159 euros por perceptor. Función Pública ha establecido el 31 de diciembre de cada año como fecha límite para el pago efectivo de los abonos de cada anualidad.

En cuanto al personal que se mantiene en activo, añade que los abonos del primer pago se han finalizado en su mayoría para 15.388 empleados de Administración general y del Cicytex. La cantidad asciende a unos 2 millones de euros. En este caso, la media es de unos 130 euros.