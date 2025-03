El fuego ha quemado ya 3.000 hectáreas en Las Hurdes

ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 14 de julio 2022, 13:55 Comenta Compartir

En el cuarto día de lucha contra el incendio forestal de Las Hurdes, «es imposible que lo demos por estabilizado ni mucho menos por controlado», ha dejado claro este jueves el coordinador regional del Plan Infoex, Miguel Ángel Morillo. Porque se prevé, de hecho, una jornada difícil, «por lo que no será hasta mañana viernes, y en función de la noche, cuando podremos hablar de estabilización».

Será así, si el caso, porque este jueves las altas temperaturas dificultan las labores de extinción. «Es el peor día de la ola de calor, con temperaturas aquí de entre 42 y 43 grados, que complican el incendio», ha explicado la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal. Y también porque la previsión para esta noche es de viento norte de nuevo «y esto es negativo para el lado extremeño, porque puede motivar nuevos saltos», en palabras de Morillo.

Saltos como los que se han producido esta última noche y que han obligado a actuar especialmente en cuatro zonas de un incendio que se extiende desde Ladrillar hasta Casares de Hurdes por el lado extremeño.

En la zona del Ladrillar, donde están las alquerías de Las Mestas, Cabezo y Riomalo de Arriba, ha habido reproducciones en las dos primeras que se han tratado de atajar con los medios terrestres y ya por la mañana con el refuerzo de los aéreos, mientras que en la tercera, efectivos del Sepei siguen vigilando y refrescando el terreno para que las llamas no alcancen a las viviendas.

También ha habido saltos en la zona salmantina de Serradilla del Llano, la que puede afectar al valle de Casares de Hurdes, «que se han producido a pesar de los cortafuegos». Allí trabaja la UME y con maquinaria pesada se están ampliando las franjas para evitar que el incendio llegue a esta ladera extremeña de la montaña, «porque en este caso iría muy rápido», ha reconocido la consejera.

Operativo preparado

Es la zona en la que, de forma preventiva, se ha evacuado a once personas muy dependientes de la residencia de mayores de Mensajeros de la Paz. Has sido trasladadas a centros de Pino y Hernán Pérez y allí continuarán hasta que puedan regresar a Casares de Hurdes donde, «aunque el operativo está preparado, con autobuses en el pueblo para evacuar a toda la población», ha detallado la consejera, el desalojo no está previsto. De hecho, la enorme humareda que ayer se vislumbraba desde el lado extremeño en esta zona y que era la que más preocupaba, hoy ya no ve.

Y la cuarta zona afectada por los saltos producidos esta noche, «la más grave» según Morilla, «es la cuenca de Nuñomoral», entre Ladrillar y Casares, donde permanecen desalojadas las alquerías de Aceitunilla, Batuequilla y La Horcajada. «Aquí el incendio se ha saltado los cortafuegos y trabajamos en su perímetro para que no baje la montaña».

Estas complicaciones son las que ponen de manifiesto que el incendio forestal sigue siendo imprevisible «y que hay que extremar las precauciones». Es el motivo por el que, aunque se permite que los accesos a las poblaciones desalojadas que comenzaron ayer continúen hoy, para que los vecinos puedan recoger lo que necesitan de sus casas y atender a los animales, siempre acompañados por la Guardia Civil, Morillo ha recomendado este jueves que se limiten al máximo. «Las condiciones climatológicas son muy malas y podemos tener un susto en cualquier momento».

Tormenta seca

Unas condiciones, además, que esta tarde pueden empeorar, «porque hay previsión de tormenta seca de nuevo en Hurdes y Gata», ha adelantado. Y fue un rayo de una tormenta seca el que originó el pasado lunes un incendio que sigue activo en Las Hurdes, con nivel 2 de peligrosidad y que ha calcinado hasta el momento 3.000 hectáreas, según los datos facilitados este jueves por el coordinador regional del Plan Infoex.

Durante la jornada de hoy están trabajando sobre el terreno 160 profesionales de la UME, el Infoex y el Sepei; también ocho medios aéreos -cinco de la Junta y tres del Ministerio de Transición-, siete patrullas de la Guardia Civil y 42 personas de Cruz Roja. El mando unificado se ha trasladado a Castilla y León, comunidad con la se trabaja de forma coordinada, «porque en estos momentos está sufriendo la situación más complicada», ha asegurado Begoña García Bernal.