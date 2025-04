15.000 kilos de tomates volaron ayer en Talavera la Real

Alcanzadas las 20.00 de ayer, el recinto ferial de Talavera la Real estaba impregnado en zumo de tomate. La batalla, que estaba prevista para ... las 21.00, terminó adelantando la agenda por cuestiones climatológicas.

Pero el riesgo por lluvias no fue un obstáculo para los locales. A pesar de las alertas, los talaveranos no dudaron en disfrutar de una jornada con multitud de actividades dedicadas a esta fruta. Además, desde el Consistorio tenían preparada la caseta municipal por si fuese necesario resguardarse en ella, pero no se utilizó.

«La economía de Talavera siempre ha girado en torno al tomate, por eso esperamos a la época de su recogida para poder reivindicar y festejar este producto. Al ser el segundo año, la gente está totalmente volcada en esta fiesta», explicó Manuela Sancho, alcaldesa de Talavera la Real.

La segunda edición de la Tomatá terminó con la celebración de esta peculiar lucha en la que se utilizaron 15.000 kilos de tomates maduros, de desecho, que no eran aptos para el consumo humano, pero sí para dar «tomatazos a diestro y siniestro», según indicó el Ayuntamiento.

Aunque la organización recomendó acudir «con vestuario y calzado cómodo, listo para mancharse, y con gafas protectoras para los ojos», las vestimentas fueron de todo tipo: desde camisetas de peñas hasta monos de trabajo. Aunque el conjunto más repetido entre los asistentes fueron las camisetas blancas, los pantalones cortos y las gafas de buceo.

A pesar de tener talleres enfocados a los más pequeños de la casa, estos no dudaron en unirse a la gran batalla.

En esta ocasión, al igual que el pasado año, el Ayuntamiento puso a disposición de los vecinos varias duchas para limpiar los restos de tomate y que pudiesen seguir con el día de fiesta.

Actividades a lo largo del día

Este año, talaveranos y curiosos de la zona han disfrutado de un día completo de propuestas para toda la familia. En la mañana de este sábado, el municipio de las Vegas Bajas disfrutó de talleres infantiles de cocina y de manualidades, además, los más pequeños de la casa pudieron hacer un concurso de peñas y una comida de convivencia en la caseta municipal.

También degustaron gratuitamente una sopa de tomate elaborada con 120 kilos de esta fruta por el cocinero extremeño y director de la Escuela de Hostelería de Mérida, Francis Refolio. Como postre, la asociación de Mujeres Rurales proporcionó una degustación de piononos dulces rellenos de mermelada de tomate, también gratuita.

Con el estómago lleno, los vecinos se animaron con la actuación de Negro Valdez. Más tarde llegó la novedad de esta edición: el concurso de peñas. El certamen comenzó hace varias semanas con la difusión por redes sociales. A los ganadores se les otorgó 700, 500 y 300 euros como compensación por su labor promocional. Las actividades que se realizaron ayer, tuvieron 500, 300 y 150 euros como premio en la categoría de adultos y 300, 200 y 100 para las peñas más jóvenes. Ningún niño se quedó sin premio, pues el Consistorio hizo entrega de un accésit a todos los pequeños.

No hay duda entre los asistentes que el plato fuerte era la celebración de la Gran Tomatá, pero, al igual que el pasado año, hay quienes se animaron a participar en las actividades, pero no en la batalla. «Porque no saben cómo funciona o no vienen preparados», en palabras de la alcaldesa.

La jornada terminó con el pueblo y sus habitantes 'bañados' en tomate. El grupo extremeño Starligh Rockband fue el encargado de poner el broche final con versiones de «los mejores temas de pop-rock de la historia».