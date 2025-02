Los 15.000 gitanos de Extremadura reivindican su aportación cultural, social y lingüística

Raza El ser humano pertenece a la misma especie y la diferenciación de razas se considera anacrónica por la comunidad científica. En sustitución de 'raza' se usa el término 'etnia' (referido no tanto a cuestiones biológicas, sino culturales). Algunos organismos señalan la necesidad de seguir utilizando el término racismo, pero para asegurar que aquellas personas que, erróneamente, se perciben miembros de 'otra raza' no sean excluidos de la protección que da la legislación.

Pueblo Las expresiones 'pueblo gitano' o 'pueblo Roma' son formas coloquiales de referirse al conjunto de los gitanos de todo el mundo. Sin embargo, oficialmente no está reconocido el Pueblo Gitano como tal por el derecho internacional. Los criterios para el reconocimiento de un pueblo son muy limitados, pues su reconocimiento le da derecho a reivindicar su autodeterminación.

Payo El 'no gitano'. En algunas comunidades se utilizan también términos como castellanos, vecinos, paisanos, etc. En romanés, la traducción de payo es gadjé o gadye. No tiene por qué tener connotaciones negativas, pero tampoco conviene abusar de su uso.