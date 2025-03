Unos 120.000 extremeños pueden deducir en la renta su pensión como mutualistas

La nómina de la pensión de algunos extremeños está compuesta por la suma de dos apartados: una cuantía por las cotizaciones efectuadas a la Seguridad ... Social y otra cantidad por las aportaciones las realizadas a través de las antiguas mutualidades laborales.

Esto se debe a que las mutualidades, que tienen su origen en los años 40 del siglo pasado, se fueron integrando con el paso del tiempo en el sistema la Seguridad Social. Las que en la región agrupaban a un mayor número de trabajadores eran las de la construcción y de la banca, pero también las había para los empleados de Telefónica, por ejemplo.

Los ciudadanos que tengan este tipo de prestaciones de jubilación o de invalidez, con una parte derivada de aportaciones hechas a alguna mutualidad hasta el año 1987, habrán notado que en la declaración de la renta de este año –la correspondiente a 2023– se les ha aplicado una reducción de la base imponible.

4.000 euros es la cuantía máxima que recibirán los mutualistas que tengan derecho a la devolución –sobre todo personas con las pensiones máximas– por las campañas de la renta de los cuatro ejercicios que todavía no han prescrito (2019-2022)

No solo eso, los pensionistas que estén en esa situación también podrán solicitar una revisión de sus liquidaciones de IRPF de los cuatro ejercicios precedentes, desde 2019 a 2022, para ajustar a la baja la cantidad por la que tributaron.

Para ello, tienen a su disposición un formulario en la página web de la Agencia Tributaria (AEAT) y no es necesario aportar ningún tipo de documentación. «Únicamente se deben rellenar los datos personales, porque Hacienda ya dispone de la vida laboral de los trabajadores, para solicitar la devolución de las cantidades tributadas de más en las declaraciones de entre 2019 y 2022, que son los ejercicios que no han prescrito», explica José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.

El modelo de solicitud se ha habilitado tras la sentencia del Tribunal Supremo que insiste en que las pensiones de jubilación o invalidez derivadas de las aportaciones a las mutualidades están exentas de tributación en su totalidad o en parte.

Una jurisprudencia que afecta a unos 120.000 pensionistas en Extremadura, según los cálculos de Gestha. A nivel nacional el número se eleva a los 4,8 millones de personas, por lo que los extremeños representan el 2,5% de los afectados en toda España. Pero ni a nivel regional ni nacional tendrá una repercusión económica en todos esos ciudadanos.

El formulario

Para la presente campaña de la renta, la AEAT ha incluido en los datos fiscales de los contribuyentes las aportaciones efectuadas a las mutualidades. Por ello, pidió a quienes pudieran estar afectados por la nueva situación que no hicieran la declaración en los primeros días de plazo. Su intención era tener tiempo de adaptar los datos y que así los ciudadanos los tuvieran actualizados y disponibles en el momento de presentar la renta. «La reducción ya aparecerá en los datos fiscales con el concepto 'Ajuste por Mutualidades' y se aplicará automáticamente en la declaración», explica la AEAT en su página web.

«A muchos de los mutualistas no les va a hacer efecto; porque tienen pensiones bajas y pocas retenciones» José María Mollinedo Secretario general de Gestha

Sin embargo, para los ejercicios anteriores se debe solicitar la devolución a través del mencionado formulario. Unos reintegros que pueden llegar hasta los 4.000 euros.

No será así en la mayoría de los casos. «A muchos de los mutualistas no les va a hacer efecto; porque estos pensionistas, si pensamos en los trabajadores de banca o de la construcción tienen pensiones bajas y pocas retenciones, con lo que no tienen posibilidad de que haya una devolución», comenta Mollinedo.

Las personas que sí han tributado de más por sus pensiones son aquellas que tienen las nóminas más altas, como pueden ser los directivos de banca o los empleados de Telefónica, que igualmente cotizaban a su mutualidad. «También es posible que haya algún obrero o empleado de banca a quien le corresponda algún pequeño reintegro», añade el secretario general de Gestha.

100% o 25%

Las cuantías no son muy elevadas porque la reducción no se aplica sobre el total de la pensión –afecta únicamente a la parte correspondiente a las aportaciones realizadas a las mutualidades– y porque el porcentaje de esa reducción depende de las fechas en las que se hiciera la cotización a través de las mutualidades.

Para las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 1967 se fija la minoración en el 100%, pero para las efectuadas a partir de ese momento y hasta 1987, en el 25%.

Así, una persona cuyo único ingreso en la actualidad sea una pensión –de jubilación o de invalidez– de 25.000 euros anuales, de los que 2.500 euros correspondan a aportaciones realizadas a una mutualidad antes de 1967, tendría una reducción que dejaría la base imponible del IPRF por el que debe tributar en 22.500 euros.

Estos contribuyentes tendrían derecho a solicitar la revisión de sus declaraciones de los cuatro años anteriores para ajustar su base imponible, lo que pueden hacer mediante el formulario que tiene habilitado la Agencia Tributaria en la web. «Son pensionistas que deberían estar cotizando antes de 1967, por lo que actualmente tendrán al menos 74 años si empezaron a cotizar con 16», explica Mollinedo.

En el mismo ejemplo de la pensión de 25.000 euros anuales pero con las aportaciones a las mutualidades realizadas a partir del 1 de enero de 1967, la base imponible para la declaración de la renta se quedaría en 24.375 euros: los 25.000 euros menos 625 euros que son el 25% de los 2.500 euros derivados de las aportaciones a las mutualidades.

Por supuesto, los pensionistas que se encuadren en esa casuística podrán pedir también la corrección de las declaraciones desde 2019.