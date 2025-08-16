HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fotografía de Serafín Velázquez difundida por el 112 Extremadura.

El 112 pide ayuda para localizar a un desaparecido durante su viaje de Francia a Extremadura

Serafín Velázquez se disponía a subir a un autobús en Irún cuando se le perdió la pista

A. M.

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:24

Serafín Velázquez está desaparecido. Se trata de un hombre que vive en Francia y se dirigía a Plasencia a pasar unos días en agosto. Durante su viaje, tenía previsto subir a un autobús desde Irún, en el País Vasco, que le condujera hasta Extremadura.

La última vez que hablaron con él fue el jueves 7 de agosto, alrededor de las 21:30 horas. En esa comunicación, Serafín manifestó que no encontraba un lugar en Irún para pasar la noche y su autobús salía a las seis de la mañana del viernes, 8 de agosto.

El 112 ha comunicado esta desaparición a través de sus redes sociales, acompañando al mensaje la fotografía de Serafín. Pide a la ciudadanía contactar con Emergencias (112) o con la Policía Nacional (091) si se dispone de alguna información sobre su paradero. El hombre mide 1,55 metros de estatura.

Te puede interesar

