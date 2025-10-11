HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tiramisú en vasos sin huevo Julia y sus recetas
La receta de HOY

Vasitos de tiramisú rápido

Receta sin huevo lista en 15 minutos

Julia y sus recetas

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:20

Comenta

Si te gusta el tiramisú pero te da pereza hacerlo, te dejo unos vasitos de tiramisú rápido sin huevo que son ideales para el postre en cualquier época del año. Además, es apto para los intolerantes al huevo. Este típico postre italiano admite muchas formas de presentarlo y así queda muy bonito. Obtendrás un resultado muy cremoso y rico si lo sirves bien fresquito.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    6

Categorías

Postres

Ingredientes

  • Bizcochos de soletilla cantidad al gusto

  • 250 g de queso mascarpone

  • 200 ml de nata para montar

  • 50 g de azúcar glas

  • 125 ml de café solo frío

  • 1 cucharada sopera de amaretto

  • Cacao en polvo para espolvorear

Preparación

  • En un bol ponemos el queso mascarpone con el azúcar y la nata, lo batimos con las varillas eléctricas hasta que esté todo bien mezclado. Lo ponemos en una manga pastelera.

  • En un bol ponemos el café y el amaretto. Lo mezclamos todo bien. Remojamos 1 -2 bizcochos en el café y lo ponemos en el fondo del vaso, luego ponemos una capa de crema de mascarpone, más bizcochos... así hasta llenar el vaso, Terminando con la crema.

  • Espolvoreamos con el cacao en polvo y los llevamos al frigorífico hasta la hora de servirlos.

