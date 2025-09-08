HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Maizena
La receta de HOY

Trenzas rellenas de queso

¡Nada mejor que un buen aperitivo! Prueba las trenzas de queso al horno

Maizena

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:39

Crujientes por fuera, suaves por dentro y con un irresistible sabor a queso, estas trenzas de queso son perfectas para acompañar una comida, servir como aperitivo o disfrutar a cualquier hora del día. Su preparación es sencilla y el resultado conquistará tanto a grandes como a pequeños, convirtiéndose en un bocado casero lleno de aroma y sabor.

  • Tiempo total

    80 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Aperitivos

Ingredientes

  • 180 g de harina de trigo

  • 60 g de Maizena

  • 80 g de queso provolone rallado

  • 25 g de levadura de cerveza

  • 1 cucharadita de azúcar

  • 120 g de mantequilla

  • 6 cucharaditas de nata

  • Sal y pimienta

  • 1 yema de huevo

Preparación

  • Disponer en forma de corona sobre la mesa de trabajo la maizena tamizada con la harina, el queso, la sal y la pimienta.

  • En el centro de la corona, verter la levadura de cerveza, añadir una cucharadita de azúcar y mezclar bien. Cubrir esta mezcla con una pequeña porción de los ingredientes de la corona. Dejar 10 minutos hasta que adquiera volumen. Añadir la nata, la mantequilla y amasar.

  • Dejar reposar la masa en la nevera durante una hora.

  • Sacarla de la nevera y cortar la masa en trozos. Formar tiras de 1 cm de grosor y 12 cm de longitud aproximadamente, doblar por la mitad y trenzar.

  • Colocar en una bandeja de horno, previamente untada con mantequilla y enharinada. También se pueden formar roscas o bastones.

  • Pintar con yema de huevo y hornear a temperatura media durante 10 o 15 minutos hasta que las trenzas estén doradas. Servirlas frías.

