Trenzas rellenas de queso
¡Nada mejor que un buen aperitivo! Prueba las trenzas de queso al horno
Maizena
Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:39
Crujientes por fuera, suaves por dentro y con un irresistible sabor a queso, estas trenzas de queso son perfectas para acompañar una comida, servir como aperitivo o disfrutar a cualquier hora del día. Su preparación es sencilla y el resultado conquistará tanto a grandes como a pequeños, convirtiéndose en un bocado casero lleno de aroma y sabor.
Tiempo total
80 minutos
Comensales
2
Categorías
Aperitivos
Ingredientes
180 g de harina de trigo
60 g de Maizena
80 g de queso provolone rallado
25 g de levadura de cerveza
1 cucharadita de azúcar
120 g de mantequilla
6 cucharaditas de nata
Sal y pimienta
1 yema de huevo
Preparación
Disponer en forma de corona sobre la mesa de trabajo la maizena tamizada con la harina, el queso, la sal y la pimienta.
En el centro de la corona, verter la levadura de cerveza, añadir una cucharadita de azúcar y mezclar bien. Cubrir esta mezcla con una pequeña porción de los ingredientes de la corona. Dejar 10 minutos hasta que adquiera volumen. Añadir la nata, la mantequilla y amasar.
Dejar reposar la masa en la nevera durante una hora.
Sacarla de la nevera y cortar la masa en trozos. Formar tiras de 1 cm de grosor y 12 cm de longitud aproximadamente, doblar por la mitad y trenzar.
Colocar en una bandeja de horno, previamente untada con mantequilla y enharinada. También se pueden formar roscas o bastones.
Pintar con yema de huevo y hornear a temperatura media durante 10 o 15 minutos hasta que las trenzas estén doradas. Servirlas frías.
