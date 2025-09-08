Trenzas rellenas de queso

Disponer en forma de corona sobre la mesa de trabajo la maizena tamizada con la harina, el queso, la sal y la pimienta.

En el centro de la corona, verter la levadura de cerveza, añadir una cucharadita de azúcar y mezclar bien. Cubrir esta mezcla con una pequeña porción de los ingredientes de la corona. Dejar 10 minutos hasta que adquiera volumen. Añadir la nata, la mantequilla y amasar.

Dejar reposar la masa en la nevera durante una hora.

Sacarla de la nevera y cortar la masa en trozos. Formar tiras de 1 cm de grosor y 12 cm de longitud aproximadamente, doblar por la mitad y trenzar.

Colocar en una bandeja de horno, previamente untada con mantequilla y enharinada. También se pueden formar roscas o bastones.