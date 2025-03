Montse Morote (Cocinando con Montse) Miércoles, 5 de junio 2024, 17:46 Comenta Compartir

Hoy os traigo una tortilla de patatas rellena de jamón y queso, sencilla y que queda riquísima. Ideal para una comida o una cena, las tortillas son muy socorridas. Se pueden hacer con verduras, setas, carne, pescado.... cualquier relleno le va muy bien. En esta ocasión lo que he hecho es rellenarla de jamón y queso.

Hay a quien la tortilla le gusta con cebolla y a otros sin cebolla. En esta tortilla yo no he puesto cebolla, ya que le doy el protagonismo al queso y al jamón, pero se puede preparar como más te guste. Te aconsejo que pongas un queso tierno, que funda bien. Utiliza una sartén antiadherente para que puedas hacer bien la tortilla y no se pegue. Puedes utilizar otros rellenos, como jamón serrano, beicon, chorizo...

Ingredientes 1 kilo de patatas

5 huevos

4 lonchas de jamón dulce

6-7 lonchas de queso

aceite de oliva

sal Preparación Pela las patatas y córtalas en rodajas finitas. En una sartén con un buen chorro de aceite de oliva pon a pochar las patatas. Cuando estén sácalas y escúrrelas.

Bate los huevos en un bol, añade sal. Agrega las patatas pochadas.

Pon una sartén a fuego medio con un poco de aceite de oliva. Agrega la mitad de la mezcla de huevo y patatas.

Cubre con unas lonchas de queso, encima unas lonchas de jamón y si te gusta el queso, pon unas lonchas más de queso.

Vierte el resto de la mezcla de la tortilla. Deja que se cuaje la tortilla por un lado y da la vuelta para que se termine de cuajar.

Cuando veas que está lista, apaga y sirve.

