Postre con cerezas de Jerte Áxel Smyth
La receta de HOY

Tarta de cerezas del Jerte

El chef de Simpar eleva la cereza del Jerte a la alta cocina con este postre exclusivo

Cereza del Jerte

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:16

Desde el corazón de Galicia, el chef del restaurante Simpar firma un postre que rinde homenaje a la cereza certificada con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.). Con esta fruta como protagonista absoluta, el plato combina técnica, estética y sabor en una propuesta ligera, sofisticada y profundamente estacional. Un merengue etéreo elaborado con agua de cereza, un coulis intenso y una cuidada presentación hacen de este postre una experiencia gastronómica única que pone en valor el producto local y de calidad.

  • Tiempo de preparación

    1 hora

  • Tiempo de cocción

    2 horas

  • Tiempo total

    3 horas

  • Comensales

    1

Categorías

Postres

Ingredientes

  • Para el merengue de cereza:

  • 300g de agua de cereza

  • 14g de albumina

  • Una cucharada sopera de xantana

  • Para el agua de cereza:

  • 1kg de cerezas

  • 100g de azúcar

  • Para el coulis de cereza:

  • Una cucharada sopera de cerezas cocidas

  • Acabado y presentación (opcional):

  • Cerezas

  • Cereza crispy

  • Polvo de pimienta rosa

  • Gel de limón

  • Oxaly

  • Pensamiento morado

Preparación

  • Agua de cerezas: Lavar las cerezas y quitar el hueso. Envasar con el azúcar y cocinar al vapor por dos horas. Escurrir el jugo y reservar las cerezas cocidas para el coulis.

  • Merengue de cerezas: Triturar el agua de cereza con la albumina y la xantana. Dejar reposar y, después, montar. Finalmente, estirar sobre los moldes y congelar.

  • Coulis de cereza: Triturar en caliente las cerezas y colar la mezcla.

  • Presentación: Sobre un plato, colocar una ración del merengue. A continuación, añadir el coulis por encima con una cuchara, colocar unas cerezas frescas cortadas en láminas, unos puntos de gel de limón, pimienta rosa, cereza crispy y coronar con las flores a modo de decoración.

Te puede interesar

