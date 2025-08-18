Tarta de cerezas del Jerte
El chef de Simpar eleva la cereza del Jerte a la alta cocina con este postre exclusivo
Cereza del Jerte
Lunes, 18 de agosto 2025, 17:16
Desde el corazón de Galicia, el chef del restaurante Simpar firma un postre que rinde homenaje a la cereza certificada con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.). Con esta fruta como protagonista absoluta, el plato combina técnica, estética y sabor en una propuesta ligera, sofisticada y profundamente estacional. Un merengue etéreo elaborado con agua de cereza, un coulis intenso y una cuidada presentación hacen de este postre una experiencia gastronómica única que pone en valor el producto local y de calidad.
-
Tiempo de preparación
1 hora
-
Tiempo de cocción
2 horas
-
Tiempo total
3 horas
-
Comensales
1
Categorías
Postres
Ingredientes
-
Para el merengue de cereza:
-
300g de agua de cereza
-
14g de albumina
-
Una cucharada sopera de xantana
-
Para el agua de cereza:
-
1kg de cerezas
-
100g de azúcar
-
Para el coulis de cereza:
-
Una cucharada sopera de cerezas cocidas
-
Acabado y presentación (opcional):
-
Cerezas
-
Cereza crispy
-
Polvo de pimienta rosa
-
Gel de limón
-
Oxaly
-
Pensamiento morado
Preparación
-
Agua de cerezas: Lavar las cerezas y quitar el hueso. Envasar con el azúcar y cocinar al vapor por dos horas. Escurrir el jugo y reservar las cerezas cocidas para el coulis.
-
Merengue de cerezas: Triturar el agua de cereza con la albumina y la xantana. Dejar reposar y, después, montar. Finalmente, estirar sobre los moldes y congelar.
-
Coulis de cereza: Triturar en caliente las cerezas y colar la mezcla.
-
Presentación: Sobre un plato, colocar una ración del merengue. A continuación, añadir el coulis por encima con una cuchara, colocar unas cerezas frescas cortadas en láminas, unos puntos de gel de limón, pimienta rosa, cereza crispy y coronar con las flores a modo de decoración.
