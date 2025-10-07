Sándwich de paté de salmón con piña

La receta de HOYSándwich de paté de salmón con piña
Prueba esta receta tan original y sencilla
Mercadona
Martes, 7 de octubre 2025, 16:40
Buenísimos y listos en solo cinco minutos, estos sándwiches de salmón con piña son la combinación perfecta entre lo exótico y lo saludable. El toque dulce de la piña equilibra el sabor del salmón, mientras que el allioli y el cilantro aportan una nota cremosa y aromática irresistible. Ideales para una comida ligera, una cena rápida o un almuerzo para llevar, estos sándwiches gourmet de salmón te sorprenderán por su sencillez y frescura.
Tiempo de preparación
5 minutos
Tiempo de cocción
0
Tiempo total
5 minutos
Comensales
2
Categorías
Bocadillos
Pescado
Ingredientes
3 latas de salmón al natural
4 rebanadas de pan de espelta
1 rodaja de piña
4 cucharadas de allioli
1 cucharada de cilantro fresco
1/2 cebolla roja
Canónigos
Preparación
Preparar el paté mezclando el salmón, el allioli y el cilantro. Salpimentar.
Cortar la cebolla en rodajas finas.
Colocar una generosa porción de paté de salmón sobre una rebanada de pan. Encima, añadir los canónigos, la piña y las rodajas de cebolla. Terminar colocando la otra rebanada de pan.