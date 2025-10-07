HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bocadillo de salmón y piña

La receta de HOY

Sándwich de paté de salmón con piña

Prueba esta receta tan original y sencilla

Mercadona

Martes, 7 de octubre 2025, 16:40

Buenísimos y listos en solo cinco minutos, estos sándwiches de salmón con piña son la combinación perfecta entre lo exótico y lo saludable. El toque dulce de la piña equilibra el sabor del salmón, mientras que el allioli y el cilantro aportan una nota cremosa y aromática irresistible. Ideales para una comida ligera, una cena rápida o un almuerzo para llevar, estos sándwiches gourmet de salmón te sorprenderán por su sencillez y frescura.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    5 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Bocadillos

Pescado

Ingredientes

  • 3 latas de salmón al natural

  • 4 rebanadas de pan de espelta

  • 1 rodaja de piña

  • 4 cucharadas de allioli

  • 1 cucharada de cilantro fresco

  • 1/2 cebolla roja

  • Canónigos

Preparación

  • Preparar el paté mezclando el salmón, el allioli y el cilantro. Salpimentar.

  • Cortar la cebolla en rodajas finas.

  • Colocar una generosa porción de paté de salmón sobre una rebanada de pan. Encima, añadir los canónigos, la piña y las rodajas de cebolla. Terminar colocando la otra rebanada de pan.

