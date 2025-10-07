Sándwich de paté de salmón con piña

Mercadona Martes, 7 de octubre 2025, 16:40 Comenta Compartir

Buenísimos y listos en solo cinco minutos, estos sándwiches de salmón con piña son la combinación perfecta entre lo exótico y lo saludable. El toque dulce de la piña equilibra el sabor del salmón, mientras que el allioli y el cilantro aportan una nota cremosa y aromática irresistible. Ideales para una comida ligera, una cena rápida o un almuerzo para llevar, estos sándwiches gourmet de salmón te sorprenderán por su sencillez y frescura.

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 5 minutos

Comensales 2 Categorías Bocadillos Pescado Ingredientes 3 latas de salmón al natural

4 rebanadas de pan de espelta

1 rodaja de piña

4 cucharadas de allioli

1 cucharada de cilantro fresco

1/2 cebolla roja

Canónigos Preparación Preparar el paté mezclando el salmón, el allioli y el cilantro. Salpimentar.

Cortar la cebolla en rodajas finas.

Colocar una generosa porción de paté de salmón sobre una rebanada de pan. Encima, añadir los canónigos, la piña y las rodajas de cebolla. Terminar colocando la otra rebanada de pan.