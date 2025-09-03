Recetas fáciles con menos de cinco ingredientes

Antes de empezar, limpia bien los níscalos. Para ello, utiliza un pincel o un paño húmedo para quitar la tierra y las impurezas. Puedes lavarlos brevemente bajo el chorro de agua fría, pero asegúrate de secarlos bien para evitar que absorban mucho agua.

Si los níscalos son muy grandes, córtalos en trozos medianos. Los más pequeños puedes dejarlos enteros para que luzcan en el plato.

Pela los dientes de ajo y córtalos en láminas finas. Lava el perejil y pícalo bien fino. Reserva ambos ingredientes.

En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Añade las láminas de ajo y la guindilla (si la estás utilizando) y sofríe hasta que el ajo comience a dorarse ligeramente. Es importante que no dejes que se queme para evitar un sabor amargo.

Incorpora los níscalos a la sartén y sube un poco el fuego. Salpimienta al gusto y remueve para que los níscalos se impregnen del aceite y el ajo. Cocina durante unos 10-15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que los níscalos estén tiernos y hayan soltado parte de su jugo.

Justo antes de apagar el fuego espolvorea el perejil fresco picado. Remueve para mezclar bien todos los sabores.