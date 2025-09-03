Recetas fáciles con menos de cinco ingredientes
Tres platos rápidos de preparar, económicos y muy sabrosos
Corazón de caramelo
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:55
Con estas recetas fáciles con cinco ingredientes o menos que hoy os traigo, puedes preparar comidas fáciles, rápidas y llenas de sabor. Ya sea para una cena improvisada, un almuerzo ligero o simplemente porque quieres simplificar tu cocina, aquí os voy a dejar opciones perfectas para cualquier ocasión. Perfectas para esos días en los que el frigorífico está medio vacío o simplemente quieres simplificar la cocina sin perder sabor.
-
Níscalos al ajillo
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
15 minutos
-
Tiempo total
25 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Setas
Ingredientes
-
400 g de níscalos frescos
-
4 dientes de ajo
-
3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
-
Perejil fresco picado (al gusto)
-
1 guindilla (opcional, si te gusta el toque picante)
Preparación
-
Antes de empezar, limpia bien los níscalos. Para ello, utiliza un pincel o un paño húmedo para quitar la tierra y las impurezas. Puedes lavarlos brevemente bajo el chorro de agua fría, pero asegúrate de secarlos bien para evitar que absorban mucho agua.
-
Si los níscalos son muy grandes, córtalos en trozos medianos. Los más pequeños puedes dejarlos enteros para que luzcan en el plato.
-
Pela los dientes de ajo y córtalos en láminas finas. Lava el perejil y pícalo bien fino. Reserva ambos ingredientes.
-
En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Añade las láminas de ajo y la guindilla (si la estás utilizando) y sofríe hasta que el ajo comience a dorarse ligeramente. Es importante que no dejes que se queme para evitar un sabor amargo.
-
Incorpora los níscalos a la sartén y sube un poco el fuego. Salpimienta al gusto y remueve para que los níscalos se impregnen del aceite y el ajo. Cocina durante unos 10-15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que los níscalos estén tiernos y hayan soltado parte de su jugo.
-
Justo antes de apagar el fuego espolvorea el perejil fresco picado. Remueve para mezclar bien todos los sabores.
-
Sirve los níscalos al ajillo bien calientes. Puedes decorarlos con un poco más de perejil y acompañarlos con pan tostado o con pan fresco para aprovechar todo el jugo que queda en la sartén.
-
Falso Risotto a la Carbonara
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
12 minutos
-
Tiempo total
27 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Arroz
Ingredientes
-
Un huevo y 3 yemas
-
100 gr. de panceta fresca, bacon o guanciale
-
50 g de queso Pecorino o parmesano
-
350 gr. de puntalette
-
Aceite de oliva virgen extra
-
Sal y pimienta
Preparación
-
Retira la piel a la panceta y córtala en pequeños trocitos.
-
Saltea la panceta en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que comience a coger color. Debe dorarse ligeramente sin llegar a quedar seca.
-
Bate en un bol las yemas, el huevo entero y el queso rallado. Añade una pizca de sal y pimienta negra recién molida. Reserva esta mezcla.
-
Cuece los puntalette en abundante agua hirviendo con sal. Retíralos y cuélalos cuando aún falten un par de minutos para que terminen de cocerse.
-
Reserva uno o dos cazos del agua de cocción antes de escurrir la pasta. Si te gusta más cremoso o con un punto caldoso, guarda un poco más de agua.
-
Vuelve a poner la sartén al fuego con la panceta ya dorada y añade la pasta escurrida.
-
Incorpora la mezcla de yemas, huevo y queso, junto con un cucharón del agua de la cocción. Remueve bien y con energía hasta que la mezcla empiece a volverse cremosa y se integre con la pasta.
-
Retira del fuego en cuanto consigas la textura deseada, ni demasiado líquida ni seca.
-
Sirve inmediatamente, añade un poco más de queso rallado por encima y espolvorea pimienta negra recién molida al gusto.
-
Revuelto de gulas con jamón
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
5 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
2
Categorías
Entrantes
Pescado
Ingredientes
-
200 g de gulas
-
100 g de jamón york en tiras o taquitos
-
3 huevos
-
1 diente de ajo
-
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
-
Sal y pimienta al gusto
-
Perejil fresco picado (opcional)
Preparación
-
Comienza cortando el ajo en láminas finas. Es importante que sean delgadas para que se cocinen bien sin quemarse. Mientras tanto, calienta una sartén con dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra a fuego medio.
-
Cuando el aceite esté caliente, agrega el ajo y cocínalo hasta que se dore, removiendo de vez en cuando. Esto tomará aproximadamente 2-3 minutos.
-
Baja un poco el fuego y añade las gulas a la sartén. Cocínalas durante unos 5 minutos, removiendo suavemente para que absorban bien el sabor del ajo.
-
Agrega el jamón york troceado en tiras y mezcla con las gulas. Saltea todo junto durante 2-3 minutos más, permitiendo que los sabores se mezclen de manera equilibrada.
-
En un bol grande, bate los huevos con una pizca de sal y pimienta. Si quieres que queden más esponjosos, puedes batirlos con unas varillas para incorporar aire.
-
Vierte los huevos batidos en la sartén y remueve suavemente con palillos de madera o una espátula. Cocina a fuego medio-bajo para evitar que los huevos cuajen demasiado rápido. La textura ideal es jugosa y cremosa.
-
Cuando el revuelto tenga la consistencia deseada, retíralo del fuego y sírvelo en un plato llano. Espolvorea con un poco de perejil fresco picado para darle un toque de color y frescura.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.